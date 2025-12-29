پیام تسلیت رئیس اتحادیه پیشکسوتان به مناسبت وفات داماد دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران
رئیس اتحادیه پیشکسوتان به مناسبت وفات داماد دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران پیام تسلیتی صادر کرد.
متن این پیام تسلیت به شرح ذیل است:
بسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ
کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ
برادر ارجمند جناب آقای علی اکبر عیوضی دبیر محترم هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهر و استان تهران
ضایعه درگذشت داماد گرامیتان و خاموش شدن این شمع نورانی را به حضرتعالی، همسر گرانقدرش، بیوت معزز و داغدار و کلیه بستگان تسلیت و تعزیت عرض مینماییم.
از درگاه خالق هستی غفران الهی، علو درجات و حشر با ائمه معصومین علیه السلام برای آن مرحوم، صبر و شکیبایی برای بازماندگان و سلامتی و بقای عمر با عزت جنابعالی را مسئلت داریم . روحشان شاد و قرین رحمت بی انتهای الهی باد.
حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری