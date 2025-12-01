خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید معاون آموزش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی از کارخانه تولید داربست‌های استاندارد در قم

بازدید معاون آموزش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی از کارخانه تولید داربست‌های استاندارد در قم
کد خبر : 1731309
لینک کوتاه کپی شد.

در پی اجرای دوره آموزشی مشترک موسسه کار و تأمین اجتماعی و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم و در راستای پیشبرد پیشنهاد ملی کاهش حوادث ساختمانی، معاون آموزش موسسه به همراه هیأت همراه از کارخانه تولید داربست‌های استاندارد در قم بازدید کرد و روندهای فنی، اجرایی و فرهنگی مرتبط با ارتقای ایمنی داربست‌ها را مورد بررسی قرار داد.

به دنبال برگزاری دوره آموزشی تخصصی «ایمنی کار در ارتفاع و داربست» با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و مهندس حسینی‌اُست، بازرس کار استان قم، که به‌صورت استودیویی ضبط و از طریق سایت مکتب‌خانه منتشر شد، و همچنین با توجه به پیشنهاد ملی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم برای کاهش حوادث ناشی از کار—به‌ویژه حوادث سقوط از ارتفاع و سقوط از داربست—که مورد تأیید و حمایت وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قرار گرفته است، امروز استان قم میزبان جمعی از مدیران ملی حوزه آموزش بود.

در این بازدید، آقای دکتر رضا شریعت، معاون آموزش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، به همراه آقای دکتر شاه‌دوست، از یک کارخانه تولید داربست‌های استاندارد و به‌روز دیدن کردند. طی این بازدید، جنبه‌های مختلف فنی و اجرایی، استانداردهای قانونی و مقررات مرتبط با داربست، و همچنین رویکردهای فرهنگی و آموزشی موردنیاز برای توسعه استفاده از داربست‌های ایمن در پروژه‌های ساختمانی بررسی شد.

مسئولان حاضر بر ضرورت ترویج فرهنگ ایمنی، آموزش به‌روز و توسعه استفاده از تجهیزات استاندارد تأکید کردند و این اقدام را گامی مهم در راستای کاهش حوادث شغلی در حوزه ساخت‌وساز دانستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا