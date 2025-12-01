بازدید معاون آموزش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی از کارخانه تولید داربستهای استاندارد در قم
در پی اجرای دوره آموزشی مشترک موسسه کار و تأمین اجتماعی و ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم و در راستای پیشبرد پیشنهاد ملی کاهش حوادث ساختمانی، معاون آموزش موسسه به همراه هیأت همراه از کارخانه تولید داربستهای استاندارد در قم بازدید کرد و روندهای فنی، اجرایی و فرهنگی مرتبط با ارتقای ایمنی داربستها را مورد بررسی قرار داد.
به دنبال برگزاری دوره آموزشی تخصصی «ایمنی کار در ارتفاع و داربست» با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و مهندس حسینیاُست، بازرس کار استان قم، که بهصورت استودیویی ضبط و از طریق سایت مکتبخانه منتشر شد، و همچنین با توجه به پیشنهاد ملی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم برای کاهش حوادث ناشی از کار—بهویژه حوادث سقوط از ارتفاع و سقوط از داربست—که مورد تأیید و حمایت وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قرار گرفته است، امروز استان قم میزبان جمعی از مدیران ملی حوزه آموزش بود.
در این بازدید، آقای دکتر رضا شریعت، معاون آموزش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، به همراه آقای دکتر شاهدوست، از یک کارخانه تولید داربستهای استاندارد و بهروز دیدن کردند. طی این بازدید، جنبههای مختلف فنی و اجرایی، استانداردهای قانونی و مقررات مرتبط با داربست، و همچنین رویکردهای فرهنگی و آموزشی موردنیاز برای توسعه استفاده از داربستهای ایمن در پروژههای ساختمانی بررسی شد.
مسئولان حاضر بر ضرورت ترویج فرهنگ ایمنی، آموزش بهروز و توسعه استفاده از تجهیزات استاندارد تأکید کردند و این اقدام را گامی مهم در راستای کاهش حوادث شغلی در حوزه ساختوساز دانستند.