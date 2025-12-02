خبرگزاری کار ایران
آغاز دوره جامع کارآفرینی عمومی در دانشگاه‌های قم به همت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و جهاددانشگاهی

به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و به نقل از دکتر مهین دولتی، مدیر خدمات آموزشی مؤسسه، دوره تخصصی و مهارت‌محور «کارآفرینی عمومی» با هدف ارتقای توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان و آشنایی آنان با مراحل راه‌اندازی یک کسب‌وکار نوآورانه، در سه دانشگاه استان قم آغاز شد. این دوره ۲۴ ساعته با حضور پنج گروه منتخب دانشجویی و با تأکید بر آموزش‌های عملی، ایده‌پردازی و تدوین طرح کسب‌وکار برگزار می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و به نقل از دکتر مهین دولتی، مدیر خدمات آموزشی مؤسسه، دوره جامع و مهارت‌محور «کارآفرینی عمومی» با همکاری جهاددانشگاهی واحد استان قم و با هدف تقویت قابلیت‌های کارآفرینانه و افزایش آمادگی دانشجویان برای ورود به فضای رقابتی کسب‌وکارهای نوین، رسماً آغاز شد.

این دوره آموزشی با برنامه‌ریزی ۲۴ ساعت آموزش کاربردی، به‌صورت هم‌زمان در دانشگاه قم، دانشگاه حضرت معصومه(س) و دانشگاه علوم پزشکی قم در حال برگزاری است و پنج گروه منتخب دانشجویی در آن حضور دارند.
بنابر محتوای دوره، دانشجویان ضمن آشنایی با مفاهیم پایه کارآفرینی، با مراحل شکل‌گیری تا اجرای یک کسب‌وکار، شیوه‌های شناسایی فرصت‌های بازار، مهارت‌های ایده‌پردازی، تدوین مدل کسب‌وکار، برنامه‌ریزی مالی، بازاریابی و فروش آشنا می‌شوند. این دوره با رویکردی کاملاً کاربردی طراحی شده و شرکت‌کنندگان در پایان قادر خواهند بود نمونه‌ای از طرح کسب‌وکار خود را تهیه و ارائه کنند.

سرفصل‌های آموزشی دوره شامل مبانی نظری کارآفرینی، ایده‌پردازی خلاق، تحلیل فرصت‌های قابل تبدیل به کسب‌وکار، طراحی مدل کسب‌وکار و تدوین طرح تجاری است. در این دوره از تجربه مدرسین متخصص و کارگاه‌های عملی برای ارتقای مهارت‌های دانشجویان استفاده شده است.

به گفته دکتر مهین دولتی، اجرای این دوره در فضای دانشگاهی می‌تواند نقش مؤثری در هدایت دانشجویان به سمت ایجاد کسب‌وکارهای نوآورانه ایفا کند و ترکیب دانش آکادمیک با مهارت‌های کارآفرینانه، بستری مهم برای توانمندسازی نسل جوان و توسعه اقتصادی استان قم فراهم خواهد کرد.

 

