پیام رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به مناسبت روز دانشجو
بسمهتعالی
شانزدهم آذرماه، «روز دانشجو»، نماد پایبندی به آرمانهای آگاهی، استقلالطلبی، عدالتخواهی و مسئولیتپذیری در تاریخ معاصر ایران است؛ روزی که یادآور نقش بیبدیل دانشگاه در تبیین مسیر توسعه ملی و ارتقای سرمایه انسانی کشور به شمار میآید.
این مناسبت، تأکیدی دوباره بر جایگاه بنیادین علم، پژوهش، نوآوری و مشارکت آگاهانه دانشگاه در حل مسائل جامعه است.
نقش دانشگاه و جریان دانشجویی در پیشبرد اهداف کلان توسعهای ایران، همواره نقشی تعیینکننده و اثرگذار بوده و بخش مهمی از تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور، مرهون تلاش و پویایی این نهادهای علمی است.
مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، بهعنوان بازوی علمی ـ پژوهشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اتکا بر رسالت علمی خود، همواره ارتقای کیفیت آموزشهای تخصصی، گسترش پژوهشهای کاربردی، توسعه نوآوری اجتماعی، تعمیق پیوندهای دانشگاهی و تقویت مهارتهای آیندهمحور را از اولویتهای اصلی خود دانسته است. این مؤسسه بر این باور است که سرمایه انسانی متخصص و توانمند، رکن اصلی توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در کشور محسوب میشود.
در این مسیر، تقویت ارتباط میان دانشگاه و نهادهای سیاستگذار، حمایت از پژوهشهای مسئلهمحور، ایجاد بسترهای همکاری علمی، و بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاهی در برنامهریزی اجتماعی و اقتصادی، از رویکردهای کلیدی مؤسسه در سالهای اخیر بوده است.
ضمن گرامیداشت یاد و آرمانهای شهدای والامقام ۱۶ آذر، فرا رسیدن روز دانشجو را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور تبریک گفته و توفیق روزافزون همگان را در مسیر اعتلای علمی، فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز، مسئلت مینمایم.