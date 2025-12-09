تأکید بر داوری مأموریتمحور و انتخاب طرحهای مسئلهمحور در هفته پژوهش
جلسه سیاستگذاری هفته پژوهش با حضور دکتر ابراهیم صادقیفر رییس موسسه کار و تامین اجتماعی و دکتر حسن محمدصادقیان، معاون پژوهشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، با هدف تشریح رویکردهای داوری، نحوه انتخاب آثار و برنامهریزی برای پنلهای تخصصی برگزار و بر اهمیت مسئلهمحور بودن طرحهای انتخابی تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر ابراهیم صادقیفر در این جلسه خاطرنشان کرد: در برنامه هفته پژوهش امسال پنل تخصصی پیشبینی شده تا بهترین طرحی که به یک سؤال مشخص پاسخ داده و مشکلی از دستگاهها حل کرده باشد، انتخاب شود. اهمیت اصلی این بخش در مسئلهمحور بودن طرحها و توانایی آنها در پاسخ به نیاز واقعی دستگاههاست.
وی اظهار کرد: هر ارائهدهنده تنها هفت دقیقه زمان خواهد داشت و باید از این زمان به بهترین شکل استفاده کند تا صاحبان کرسیهای پژوهش بتوانند از اهمیت و جایگاه طرحها آگاه شوند. شکلگیری این فضا انرژی تازهای به حوزه پژوهش تزریق میکند و این موضوع از دغدغههای جدی او به شمار میرود.
وی با اشاره به سبک ارائه طرحها در این رویداد توضیح داد: ارائهدهندگان باید در مدت زمان کوتاه ارائه، رسالت طرح خود را بهطور دقیق منتقل کنند. برای اجرای برنامه نیز بستهای آماده خواهد شد تا محصولات علمی و فرهنگی مؤسسه در آن قرار گیرد و واحدها باید در صورت تمایل برای قرار دادن آثار خود، موارد را هرچه سریعتر اعلام کنند.
همچنین حسن محمدصادقیان در این جلسه با اشاره به روند انتخاب طرحها اظهار کرد: ارجاع پروندهها در کمیتههای علمی بر اساس تخصص کارشناسان انجام شده است. امسال نزدیک به سی نفر عضویت کمیتههای علمی را پذیرفتهاند و نخستین جلسه برگزار و روند ارجاع پروندهها آغاز شده است.
وی توضیح داد: در بخش آثار پژوهشی از میان حدود ۲۴۰ اثر، انتخاب در دو مرحله انجام خواهد شد و برآورد این است که حدود پنجاه اثر کنار گذاشته شود. آثار باقیمانده نیز از مسیر کمیتههای علمی و متناسب با مأموریت واحدها بررسی و انتخاب خواهد شد.
وی با اشاره به رویکرد موسسه در هفته پژوهش امسال گفت: تلاش ما این است که فرایند انتخاب آثار پژوهشی با همراهی و همدلی همه ذینفعان پیش برود و در نهایت به فهرست پنجاه اثر نهایی برسیم. یکی از دغدغههای مؤسسه این است که کمیتههای علمی در سازمانهای تابعه شکل بگیرد تا روند داوری قائم به شخص نباشد.
وی اعلام کرد: مصوب شده که پنلی مأموریتمحور با خروجی مشخص طراحی شود تا وحدت رویه ایجاد شود. همچنین بنا بر مذاکرات ریاست مؤسسه با دفتر وزارتی، پنل مشترکی شکل خواهد گرفت تا حداقل یک طرح پژوهشی شناسایی و در قالب ارائه پنج تا هفت دقیقهای معرفی شود. این کار نیازمند انتخاب فردی با قدرت بیان مناسب است. پیشبینی میشود که حدود ده طرح ارائه شود که مجموعاً نزدیک به هفتاد دقیقه زمان خواهد برد.
معاون پژوهشی موسسه تأکید کرد: این پنل فرصتی برای معرفی واحدهای تابعه است و ویژهنامه هفته پژوهش نیز بهعنوان خروجی نهایی ارائه خواهد شد. گزیده آثار تولیدی مجموعه نیز در این برنامه رونمایی میشود و انتخاب درست این آثار اهمیت زیادی دارد. مدیریت تعارض منافع در روند انتخاب آثار در نظر گرفته شده و افرادی که در سالهای گذشته برگزیده شدهاند، تنها در صورت ارائه اثر جدید امکان انتخاب خواهند داشت.
وی افزود: پس از پایان برنامه دو هفته مهلت اعتراض و ثبت نظرات در نظر گرفته شده است. برای ویژهنامه نیز چارچوبی طراحی شده تا به مدیران ارائه شود و در این ویژهنامه پژوهشهای برتر و جزئیات آنها درج خواهد شد؛ بهطوری که هر واحد باید اطلاعات خود را در قالب شش هزار کلمه آماده کند.
وی در پایان یادآور شد: وظایف مربوط به تقدیر و تشکر مشخص شده و هفته پژوهش فرصتی برای پاسداشت جایگاه پژوهشگران است و انتظار میرود واحدهای مختلف این رویداد را به شکل صحیح و کامل منعکس کنند.