برگزاری دوره «جامعهپذیری آنبوردینگ»، گام آموزشی بعدی موسسه کار و تامین اجتماعی
معاون آموزشی موسسه کار و تامین اجتماعی با اشاره به آغاز برگزاری دورههای آموزشی «جامعهپذیری آنبوردینگ» از چشمانداز آموزشی موسسه کار و تامین اجتماعی برای ارتقا سطح بازرسان کار گفت.
دکتر رضا شریعت در گفتگو با روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی بدو خدمت به همت معاونت آموزشی موسسه کار و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت آموزشهای بدو خدمت برای کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که جزو ماموریتهای قانونی موسسه کار و تامین اجتماعی است، معاونت آموزشی موسسسه تصمیم گرفت تا با همکاری اداره کل توسعه منابع انسانی، اداره کل بازرسی کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات بهداشت کار دوره جدید آموزش بدو خدمت بازرسان کار را با کیفیت بهتر و نوآوریهای از نظر محتوا، مدرسین و شیوه آموزشها ارائه کند.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته برای برگزاری این دوره گفت: جلسات متعددی در این زمینه در موسسه کار و تامین اجتماعی با حضور نمایندگان ادارات ذیربط برگزار شد و موضوع برگزاری دورهها به صورت آنلاین، آفلاین و حضوری به صورت کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین به برگزاری دوره آموزشی جامعهپذیری آنبوردینگ به صورت خاص پرداخته شد.
معاون آموزشی موسسه کار و تامین اجتماعی ادامه داد: برگزاری این دورهها از این هفته در مرکز آموزشی یافت آباد آغاز شده و در جلسه اول نیز مدیران کل بازرسی کار در جلسه حضور پیدا کردند. همچنین ارائه ای از آموزشها درباره ساختار،سوابق، پیشینه، قوانین و مقررات حاکم بر وزارت متبوع انجام شده است.
شریعت در پایان با اشاره به چشمانداز موسسه برای برگزاری دورههای بدو خدمت گفت: تمام تلاش موسسه کار و تامین اجتماعی این است که رضایت بازرسان کار جدیدالاستخدام در این دوره جلب شود و سطح آنها ارتقا یابد. این مهم بدون همکاری با ادارات بازرسی محقق نمیشود که خوشبختانه این اتفاق افتاده است. همچنین با تشکیل گروههای مجازی ارتباط مستمری میان موسسه، فراگیران و مدرسین برقرار شده است و امیدواریم نتایج خوبی در پی برگزاری این دورهها حاصل شود.