خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری دوره «جامعه‌پذیری آنبوردینگ»، گام آموزشی بعدی موسسه کار و تامین اجتماعی

برگزاری دوره «جامعه‌پذیری آنبوردینگ»، گام آموزشی بعدی موسسه کار و تامین اجتماعی
کد خبر : 1731292
لینک کوتاه کپی شد.

معاون آموزشی موسسه کار و تامین اجتماعی با اشاره به آغاز برگزاری دوره‌های آموزشی «جامعه‌پذیری آنبوردینگ» از چشم‌انداز آموزشی موسسه کار و تامین اجتماعی برای ارتقا سطح بازرسان کار گفت.

دکتر رضا شریعت در گفتگو با روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی بدو خدمت به همت معاونت آموزشی موسسه کار و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت آموزش‌های بدو خدمت برای کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که جزو ماموریت‌های قانونی موسسه کار و تامین اجتماعی است، معاونت آموزشی موسسسه تصمیم گرفت تا با همکاری اداره کل توسعه منابع انسانی، اداره کل بازرسی کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات بهداشت کار دوره جدید آموزش بدو خدمت بازرسان کار را با کیفیت بهتر و نوآوری‌های از نظر محتوا، مدرسین و شیوه آموزش‌ها ارائه کند.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای برگزاری این دوره گفت: جلسات متعددی در این زمینه در موسسه کار و تامین اجتماعی با حضور نمایندگان ادارات ذی‌ربط برگزار شد و موضوع برگزاری دوره‌ها به صورت آنلاین، آفلاین و حضوری به صورت کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین به برگزاری دوره آموزشی جامعه‌پذیری آنبوردینگ به صورت خاص پرداخته شد.

معاون آموزشی موسسه کار و تامین اجتماعی ادامه داد: برگزاری این دوره‌ها از این هفته در مرکز آموزشی یافت آباد آغاز شده و در جلسه اول نیز مدیران کل بازرسی کار در جلسه حضور پیدا کردند. همچنین ارائه ای از آموزش‌ها درباره ساختار،سوابق، پیشینه، قوانین و مقررات حاکم بر وزارت متبوع انجام شده است.

شریعت در پایان با اشاره به چشم‌انداز موسسه برای برگزاری دوره‌های بدو خدمت گفت: تمام تلاش موسسه کار و تامین اجتماعی این است که رضایت بازرسان کار جدیدالاستخدام در این دوره جلب شود و سطح آن‌ها ارتقا یابد. این مهم بدون همکاری با ادارات بازرسی محقق نمی‌شود که خوشبختانه این اتفاق افتاده است. همچنین با تشکیل گروه‌های مجازی ارتباط مستمری میان موسسه، فراگیران و مدرسین برقرار شده است و امیدواریم نتایج خوبی در پی برگزاری این دوره‌ها حاصل شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا