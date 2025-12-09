به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، نشست هماهنگی برگزاری «همایش وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید با محوریت گردشگری» روز ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در محل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس و به ریاست مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال برگزار شد.

این نشست با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به‌منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر این همایش و تحقق اهداف توسعه‌ای استان در حوزه‌های تولید، اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری تشکیل گردید.

در جلسه یادشده مقرر شد دستگاه‌های اجرایی نسبت به استخراج و تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان سپیدان اقدام کرده و اطلاعات مربوطه را در اسرع وقت در اختیار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار دهند. همچنین تأکید شد که بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در فرآیند برگزاری همایش حضور فعال و مؤثر داشته باشند.

در ادامه، دبیر علمی همایش مکلف شد تمامی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مشوق‌ها و چالش‌های موجود را با محوریت گردشگری گردآوری و برای ارائه در همایش آماده‌سازی کند.

این همایش با هدف ایجاد وفاق ملی در مسیر توسعه پایدار، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و ارتقای سطح تولید و اشتغال در استان فارس طراحی شده و نقشی مهم در هم‌افزایی ظرفیت‌های بومی و هدایت سرمایه‌ها به سمت مزیت‌های گردشگری شهرستان سپیدان ایفا خواهد کرد.

