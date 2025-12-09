رئیس دبیرخانه جشنواره هفته پژوهش و فناوری
ثبت بیش از ۴۳۰ مشارکت علمی از جامعه پژوهشگران
دکتر منیر روزبهانی، مدیر پژوهش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و رئیس دبیرخانه جشنواره هفته پژوهش و فناوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:
به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی با پایان مهلت تمدیدشده فراخوان هفته پژوهش ۱۴۰۴ که تا دهم آذرماه سال جاری ادامه داشت، استقبال چشمگیری از سوی جامعه علمی و دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت.
وی افزود: «در مجموع ۲۰۴ اثر پژوهشی در بخش رقابت "انتخاب آثار برتر" و همچنین ۲۳۲ پژوهشگر در بخش "انتخاب پژوهشگران برتر دستگاهی" در سامانه رسمی جشنواره ثبتنام و بارگذاری مستندات خود را نهایی کردند. این آمار نشان از پویایی و مشارکت گسترده خانواده بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرایند ملی هفته پژوهش دارد».
روزبهانی ادامه داد: «مطابق با نظامنامه مصوب جشنواره پژوهش و فناوری ۱۴۰۴ و مسیر ترسیمشده براساس مصوبات شورای سیاستگذاری هفته پژوهش، فرایند ارزیابی آثار در چند مرحله انجام میشود. نخست، بررسی اولیه و پالایش پروندهها توسط معاونت پژوهش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و دبیرخانه ملی جشنواره صورت میگیرد تا از کاملبودن مدارک و انطباق موضوعات با مأموریتهای وزارتخانه اطمینان حاصل شود. سپس در مرحله دوم، داوری تخصصی پروندهها با مشارکت کمیتههای علمی سازمانی در نهادهای تحقیقاتی تابعه وزارتخانه و نیز کمیته علمی مستقر در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و بر اساس شاخصهای شفاف و معیارهای علمی نظامنامه به انجام میرسد».
رئیس دبیرخانه جشنواره خاطرنشان کرد: «مطابق با ساختار سهسطحی جشنواره، برنامههای هفته پژوهش در سه محور استانی، سازمانی و ملی (دستگاهی) برگزار خواهد شد. طی این رویداد، برگزیدگان نهایی از میان پژوهشگران و آثار منتخب در هر سطح معرفی و در آیین ملی هفته پژوهش و فناوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور مقامات ارشد، اساتید برجسته و نمایندگان نهادهای علمی کشور با اهدای تندیس افتخار، لوح تقدیر و جوایز نقدی مورد تجلیل قرار خواهند گرفت».
وی در پایان تأکید کرد: «هدف اصلی جشنواره، گسترش فرهنگ پژوهش، تقویت پیوند میان علم و سیاستگذاری، و ارج نهادن به تلاش پژوهشگرانی است که در مسیر حل مسائل واقعی کشور در حوزههای کار، رفاه، اشتغال، ایمنی و تعاون گامهای مؤثر برداشتهاند».