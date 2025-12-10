یادواره دکتر علیرضا صدرا در هفته پژوهش و فناوری

به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی، این جشنواره با هدف تقدیر از پژوهشگران و طرح‌های مسئله‌محور در حوزه کار، اشتغال، رفاه اجتماعی و توسعه فناوری برگزار خواهد شد و قرار است نقش پژوهش در ارتقای تولید، افزایش بهره‌وری و حل مسائل دستگاه‌های اجرایی برجسته شود. این رویداد بستری برای پیوند میان تحقیق دانشگاهی و نیازهای واقعی حوزه تولید و بازار کار فراهم می‌کند.

برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری از ۲۲ تا ۲۹ آذرماه برگزار خواهد شد و محور اصلی امسال با عنوان «سرمایه‌گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» اعلام شده است. این رویداد با مشارکت مجموعه‌ای از سازمان‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی و تخصصی وابسته به وزارت تعاون و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی انجام می‌شود و به‌منظور تقویت نقش پژوهش در سیاست‌گذاری، توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری در حوزه کار و رفاه طراحی شده است.

جشنواره ملی پژوهشگران برتر یکی از برنامه‌های محوری هفته پژوهش و فناوری است و تمرکز هفته پژوهش امسال بر طرح‌هایی است که بتوانند پژوهش را به سرمایه‌گذاری مؤثر در تولید تبدیل کنند.

