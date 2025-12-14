خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون پژوهش موسسه کار و تامین اجتماعی:

موسسه کار و تامین اجتماعی به عنوان کارفرمای برتر در حوزه پژوهش انتخاب شد

موسسه کار و تامین اجتماعی به عنوان کارفرمای برتر در حوزه پژوهش انتخاب شد
کد خبر : 1731278
لینک کوتاه کپی شد.

معاون پژوهش موسسه کار و تامین اجتماعی از انتخاب موسسه به عنوان کارفرمای برتر در حوزه پژوهش توسط ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، مطالعه‌ای با عنوان «بررسی مسائل پرتکرار در دعاوی کارگری و کارفرمایی و راهکارهای کاهش دعاوی از منظر حقوقی و سیاست‌گذاری» با هدف پاسخ به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ملی در حوزه روابط کار، در دستور کار این مؤسسه قرار گرفته است.

معاون پژوهش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به اهمیت این پژوهش اظهار داشت:
«افزایش حجم دعاوی کارگری و کارفرمایی، علاوه بر تحمیل بار مضاعف بر نظام حل اختلاف و دستگاه قضایی، پیامدهایی همچون کاهش بهره‌وری، بی‌ثباتی روابط کار و نارضایتی اجتماعی را به همراه دارد. از این‌رو، انجام پژوهش‌های کاربردی و مبتنی بر داده‌های میدانی برای اصلاح سیاست‌ها و رویه‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.»

دکتر حسن محمد صادقیان افزود:
«این مطالعه، یک تحقیق جامع، استراتژیک و کاربردی است که با هدف شناسایی ریشه‌های اصلی دعاوی و ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه قوانین، رویه‌های اجرایی و سیاست‌های کار و بیمه طراحی شده و می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های اصلاحی در سطح ملی قرار گیرد.»

بر اساس این گزارش، روش تحقیق در این مطالعه به‌صورت ترکیبی (کیفی ـ کمی) و با پشتوانه میدانی گسترده اجرا شده است. در این فرآیند، علاوه بر مطالعات اسنادی و انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مسئولان و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرسشنامه‌ای میان بیش از ۲۰۰۰ نفر از اعضای هیأت‌های حل اختلاف در سراسر کشور توزیع و تحلیل شده است.

یافته‌های اولیه پژوهش نشان می‌دهد که عواملی نظیر ابهام و عدم انطباق برخی قوانین سنتی با ساختارهای جدید بازار کار از جمله قراردادهای کوتاه‌مدت و اشکال نوین اشتغال، نبود رویه‌های ثابت و یکپارچه قضایی در حل اختلافات و همچنین ضعف آگاهی کارگران و کارفرمایان از حقوق بیمه‌ای و قراردادی، از مهم‌ترین دلایل بروز و تداوم دعاوی در حوزه روابط کار به شمار می‌روند.

تحلیل هم‌زمان این عوامل در سطوح ساختاری، رفتاری و کلان سیاست‌گذاری، زمینه تدوین یک بسته پیشنهادی جامع حقوقی و سیاستی را فراهم کرده است که هدف نهایی آن، کاهش پایدار دعاوی کارگری و کارفرمایی و ارتقای کیفیت حکمرانی در حوزه روابط کار عنوان شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا