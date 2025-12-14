تأمین مالی خرد: ابزاری مؤثر برای فقرزدایی و توانمندسازی
یادداشت سیاستی جدید موسسه کار و تامین اجتماعی با محوریت تأمین مالی خرد منتشر شد. این سیاست به عنوان یک ابزار مؤثر در فقرزدایی و توانمندسازی اقشار کمدرآمد معرفی شده است. این یادداشت بر اهمیت دسترسی به خدمات مالی از طریق بانکداری دیجیتال و ارائه خدمات مکمل مانند بیمه و آموزش مالی تأکید دارد.
این یادداشت با تأکید بر تجربههای موفق جهانی در زمینه تأمین مالی خرد، بهویژه در جوامع در حال توسعه و روستایی، بهعنوان یک راهکار مؤثر در ایجاد اشتغال و تقویت استقلال مالی افراد ضعیف و کمدرآمد، مطرح شده است. بر اساس این سیاست، استفاده از فناوریهای نوین مانند بانکداری دیجیتال و ارائه خدمات مکمل مانند بیمه و آموزشهای مالی، میتواند دسترسی افراد به خدمات مالی را به طور چشمگیری افزایش دهد.
تأمین مالی خرد نه تنها به افراد این امکان را میدهد که کسبوکارهای کوچک خود را راهاندازی کنند، بلکه بهویژه برای زنان، که بهطور سنتی از خدمات مالی محروم بودهاند، فرصتی برای دسترسی به منابع مالی و ارتقاء وضعیت اقتصادی فراهم میکند. فرزین معتمد در این یادداشت بر لزوم توسعه سیاستهای مالی فراگیر و استفاده از نوآوریهای دیجیتال در ارائه این خدمات تأکید دارد تا فرآیند توانمندسازی اقتصادی در سطح جامعه گستردهتر شود.
این سیاست نامه بهطور خاص به مسئولین دولتی و سازمانهای بینالمللی توصیه میکند که تأمین مالی خرد را بهعنوان یک اولویت در برنامههای توسعهای خود در نظر بگیرند و سیاستهای حمایتی را برای تسهیل دسترسی به خدمات مالی برای تمام اقشار جامعه، بهویژه گروههای آسیبپذیر، تدوین کنند.
برای مطالعه کامل این یادداشت و درک بیشتر از ابعاد مختلف آن، میتوانید به فایل الحاق شده به همین خبر مراجعه نمایید.