به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، اجرایی و پژوهشی و در راستای توسعه فعالیت‌های مؤسسه در استان‌ها، تفاهم‌نامه همکاری مشترک با استانداری قم به امضا رسید.

همکاری در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی و مشاوره‌ای از جمله محورهای اصلی این توافق می باشد و طرفین بر استفاده مشترک از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و منابع انسانی و همچنین بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی استان تأکید کرده‌اند.

این تفاهم‌نامه ضمن تأکید بر نقش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در توسعه سیاست‌گذاری‌های حوزه کار، اشتغال و رفاه اجتماعی، زمینه اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک، هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی و تخصصی و توسعه آموزش‌های کاربردی متناسب با نیازهای استان قم را فراهم می‌کند.

همکاری در برگزاری همایش‌ها، نشست‌های علمی و کارگاه‌های تخصصی، انتشار نتایج پژوهش‌ها در قالب کتاب و مقاله، و استفاده متقابل از امکانات آموزشی، پژوهشی و کتابخانه‌ای از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده در این همکاری مشترک است.

همچنین توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط با بازار کار، کارآفرینی، گردشگری، سیاست‌گذاری اجتماعی و اجرای طرح‌های مسئله‌محور استانی، از جمله موضوعاتی است که در قالب این تفاهم‌نامه و با مشارکت نهادهای امضاکننده دنبال خواهد شد.

این تفاهم‌نامه با هدف تقویت حضور و نقش‌آفرینی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در استان‌ها و ارتقای سطح همکاری میان نهادهای اجرایی، آموزشی و پژوهشی، برای مدت سه سال منعقد شده و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود.این تفاهم‌نامه به امضای استاندار قم، رییس موسسه کار و تامین اجتماعی، مدیر کل اداره کار استان و رییس جهاد دانشگاهی قم رسید.

