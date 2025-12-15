طرح پژوهشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی بهعنوان طرح برتر ملی برگزیده شد
مراسم تجلیل از طرحهای صنعتی برگزیده کشور امروز با حضور مدیران پژوهشی دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و پژوهشگاهها برگزار شد و در جریان این آیین، طرح پژوهشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی بهعنوان طرح صنعتی برگزیده ملی سال ۱۴۰۴ توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی،طرح «بررسی مسائل پرتکرار در دعاوی کارگری و کارفرمایی و راهکارهای کاهش دعاوی از منظر حقوقی و سیاستگذاری» که با کارفرمایی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی اجرا شده است، به دلیل پرداختن به یکی از مسائل بنیادین نظام روابط کار کشور و ارائه راهکارهای کاربردی برای کاهش حجم دعاوی، شایسته انتخاب شناخته شد.
این مراسم در چارچوب «نشست مشترک مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور با معاونان و مدیران پژوهشی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی» و به میزبانی محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد و طی آن از نقش مؤسسات پژوهشی در پاسخگویی به نیازهای واقعی سیاستگذاری و تصمیمسازی در حوزههای تخصصی توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری قدردانی شد.
ضمن تأکید بر ضرورت توسعه پژوهشهای مسئلهمحور در حوزه کار و تأمین اجتماعی، انتخاب این طرح بهعنوان نمونهای موفق از پیوند پژوهش، سیاستگذاری و اجرا ارزیابی شد؛ پیوندی که میتواند در بهبود فرآیندهای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی و ارتقای کارآمدی نظام رسیدگی به دعاوی نقش مؤثری ایفا کند.