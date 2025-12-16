پیام رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری
بسماللهالرحمنالرحیم
هفته پژوهش و فناوری، صرفاً یک مناسبت تقویمی یا آیینی نمادین نیست؛ بلکه یادآور جایگاه بنیادین «دانش» در اداره جوامع معاصر و شرط لازمِ حکمرانی خردمندانه در جهانی پیچیده، پُرتحول و مسئلهمند است. تجربه جهانی بهروشنی نشان داده است که توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و کارآمدی نهادها، تنها در سایه پژوهشی امکانپذیر است که بتواند مسئله را درست صورتبندی کند، به پرسشهای واقعی پاسخ دهد و راهحلهای قابل اجرا پیشِ روی سیاستگذار قرار دهد.
در زیستبوم گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ــ که دامنه اثرگذاری آن زندگی روزمره آحاد جامعه را دربر میگیرد ــ پژوهش نه یک فعالیت جنبی یا انتخابی تشریفاتی، بلکه «الزام حکمرانی»، «پشتوانه تصمیم» و «ضمانت عقلانیت سیاستها» است. هر تصمیم فاقد اتکای پژوهشی، ریسک بالا و هزینه اجتماعی سنگینی در پی خواهد داشت.
مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، بهعنوان کانون تفکر و بازوی دانشی وزارت متبوع، رویکرد خود را بر توسعه «دانش اجتماعی کار» و تقویت جایگاه پژوهشهای مسئلهمحور، تقاضامحور و تصمیمیار استوار کرده است. ما بر این باوریم که پژوهش زمانی معتبر و مؤثر است که از متن واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی کشور برخیزد، در تعامل با سیاستگذار شکل گیرد و به زبان قابل استفاده در فرآیند تصمیمسازی ترجمه شود. عبور از پژوهش صرفاً انتشارمحور و حرکت بهسوی پژوهش حلمسئله، یکی از محورهای اصلی تحول در مأموریتهای پژوهشی مؤسسه است.
در حوزههای حیاتی همچون روابط کار، آموزش های مهارتی، نظام حمایت اجتماعی، توسعه بخش تعاون، اشتغال و کارآفرینی و سیاستهای رفاه اجتماعی، بیش از هر زمان دیگر به نگاههای میانرشتهای، تحلیلهای دادهمحور، آیندهپژوهی و بهرهگیری از تجربیات بومی و بینالمللی نیازمندیم. تحقق این امر، بدون مشارکت فعال جامعه علمی کشور ممکن نخواهد بود.
اینجانب ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوری به همه اندیشمندان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، نخبگان علمی و بهویژه همکاران ارجمند پژوهشی در ستاد، سازمانهای تابعه و ادارات کل استانها، از تمامی ظرفیتهای علمی درون و برونسازمانی دعوت میکنم با مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در مسیر تولید و بهکارگیری دانش سیاستمحور همکاری نمایند. مؤسسه، خود را متعهد به فراهمسازی بستر حمایتی، تقویت تعامل علم و سیاست و بهرهگیری واقعی از نتایج پژوهشها در فرآیند تصمیمگیری میداند.
هفته پژوهش، فرصتی مغتنم است تا ضمن قدردانی از تلاشهای ارزشمند پژوهشگران، بار دیگر بر این اصل تأکید کنیم که آینده سیاستگذاری اجتماعی کشور، تنها از مسیر اعتماد به علم، گفتوگو با نخبگان و نهادینهسازی تصمیمسازی مبتنی بر شواهد ساخته خواهد شد.
امید است با همافزایی دانشی و همکاری مؤثر جامعه علمی، بتوانیم گامی بلند در جهت ارتقای کیفیت زندگی مردم شریف ایران و تحقق عدالت اجتماعی برداریم.