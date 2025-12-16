مراسم بزرگداشت پژوهشگران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود
دکتر ابراهیم صادقیفر، رییس موسسه کار و تأمین اجتماعی، از برگزاری مراسم بزرگداشت پژوهشگران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با هفته پژوهش و فناوری خبر داد و اظهار کرد این رویداد با هدف تقویت جایگاه پژوهش در سیاستگذاریهای حوزه کار و رفاه اجتماعی برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر ابراهیم صادقیفر ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوری با اشاره به ضرورت توجه جدی مدیران ردهبالا به فعالیتهای پژوهشی اظهار کرد: مدیران ارشد باید بیش از گذشته به نتایج پژوهشها اتکا کنند، چراکه تصمیمسازی اثربخش بدون پشتوانه علمی و پژوهشی امکانپذیر نیست.
رییس موسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به روند داوری آثار پژوهشی گفت: در حال حاضر به مرحله نهایی اعلام نتایج پژوهشی رسیدهایم و فرآیند ارزیابی طرحها طبق برنامه در حال تکمیل است. هفته آینده پژوهشهای برگزیده که امکان ارائه در نشست با وزیر را ندارند نیز بهصورت جداگانه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
دکتر صادقیفر با تأکید بر اینکه این مراسم فضایی برای نمایش دستاوردهای علمی پژوهشگران فراهم میکند، اظهار کرد: این رویداد فرصتی است تا پژوهشگران بتوانند نتیجه زحمات خود را در معرض دید مدیران و جامعه تخصصی قرار دهند.
وی همچنین از برگزاری نشستی با حضور مدیران پژوهشی موسسه خبر داد و گفت: این جلسه با هدف بررسی فعالیتهای پژوهشی موسسه و ارزیابی مسیرهای طیشده برگزار خواهد شد تا زمینه ارتقای کیفی پژوهشها فراهم شود.
رییس موسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به رویکرد شفاف موسسه در برگزاری هفته پژوهش اظهار کرد: نگاه ما در این هفته جذب هرچه بیشتر علاقهمندان به فعالیتهای پژوهشی در حوزه کار و رفاه اجتماعی بوده است. تلاش کردیم تمامی فرآیندها بر اساس پروتکلهای تأییدشده انجام شود و کارشناسان موسسه و شخص بنده کمترین نقشآفرینی را در فرآیند گزینش داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اسامی برگزیدگان بار دیگر مورد بررسی و کنترل نهایی قرار خواهد گرفت، تأکید کرد: تا زمان اعلام رسمی، این اسامی منتشر نخواهد شد و امیدواریم در روز همایش، نمایندگان موسسه ارائهای قوی و اثرگذار داشته باشند.
در پایان، برگزیدگان نهایی انتخاب شده و اسامی نفرات برگزیده به تأیید اعضای شورا رسید.