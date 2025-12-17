به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی این مراسم به‌عنوان نقطه پایان یک مسیر آموزشی الهام‌بخش و در عین حال آغاز نگاهی آگاهانه به آینده، فرصتی برای قدردانی از تلاش نوجوانان، مرور دستاوردهای دوره و جشن رشد، انگیزه و افزایش آگاهی آنان بود؛ مسیری که با تمرکز بر شناخت «خود» و ساخت «آینده» طراحی و اجرا شد.

در این مراسم که در مدرسه دوره دوم تربیت در محله مشیریه برگزار شد، دکتر ابراهیم صادقی‌فر، رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به تحولات ساختارهای کسب‌وکار اظهار کرد: امروزه انسان‌هایی در بازار کار ارزش بالاتری دارند که به مهارت‌های متنوع مجهز باشند و یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که در این طرح به دانش‌آموزان آموزش داده شده، مهارت کسب‌وکار است.

وی ضمن تأکید بر ظرفیت‌های موسسه کار و تأمین اجتماعی افزود: این موسسه توانایی تربیت متخصص و تعریف دوره‌های آموزشی را دارد و می‌تواند با همکاری آموزش و پرورش، این عنوان آموزشی را به‌صورت گسترده‌تر اجرا کند. بازبینی دروس کارآفرینی و گسترش آن به همه سطوح آموزشی، یک ضرورت جدی است.

رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به اهمیت تولید محتوا و تربیت مربی در کنار آموزش مهارت‌ها تصریح کرد: آموزش صرف مهارت کافی نیست؛ دانش‌آموز باید یاد بگیرد چگونه دانش خود را عرضه کند، برند بسازد و کسب‌وکار شخصی خود را شکل دهد. متأسفانه در بسیاری از دوره‌های فنی‌وحرفه‌ای، افراد مهارت دارند اما بلد نیستند آن را به درآمد تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه مهارت‌های نرم باید در کنار آموزش‌های علمی قرار گیرند، ادامه داد: در کنار فیزیک و سایر دروس، مهارت‌هایی مانند کار تیمی، کارآفرینی و مهارت‌های نرم باید به دانش‌آموزان و به‌ویژه دانش‌آموزان دختر آموزش داده شود. مهارت بیزینس موضوعی است که همه ما به آن نیاز داریم.

صادقی‌فر همچنین با اشاره به اقدامات مشترک با سازمان بهزیستی گفت: در حال رقم زدن اتفاقات مثبتی هستیم تا به دانش‌آموزان بدون سرپرست مهارت‌هایی آموزش داده شود که پس از رسیدن به سن قانونی و ورود به بازار کار، بتوانند درآمدزایی مناسب داشته باشند و در مسیرهای نادرست قرار نگیرند.

وی با تقدیر از مدرسه تربیت خاطرنشان کرد: این مدرسه تمام تلاش خود را برای آموزش مهارتی صحیح و اجرای درست این طرح به کار گرفته و این اقدام کاملاً در راستای رسالت موسسه کار و تأمین اجتماعی است؛ به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار که آموزش مهارتی می‌تواند آینده این نوجوانان را به سمت کارآفرینی سوق دهد.

رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری بر مهارت‌آموزی دختران اظهار کرد: در همه حوزه‌ها، سرمایه‌گذاری آموزشی روی دختران نتایج بسیار مثمرثمری دارد و امروز در دنیا تحصیل در کنار بیزینس معنا پیدا کرده است. دختران باید بیاموزند رشته‌ای را انتخاب کنند که با اهداف زندگی آن‌ها هم‌خوانی داشته باشد.

در پایان این مراسم، با تقدیر از فعالان و تأثیرگذاران این طرح و اهدای لوح و جوایز، از دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این دوره آموزشی تجلیل به‌عمل آمد.

انتهای پیام/