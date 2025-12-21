همزمان با هفته پژوهش؛
موسسه کار و تأمین اجتماعی نشان «آهوی زرین» همایش ملی استارتآپ ویکند را دریافت کرد
موسسه کار و تأمین اجتماعی به پاس حضور فعال و حمایت از ایدههای خلاقانه در همایش ملی «پژوهش کار مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان» که با ابتکار خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در مشهد برگزار شد، موفق به دریافت نشان متبرک «آهوی زرین» گردید.
به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر طاهره رمضانی فرزانه، مدیر برنامهریزی آموزشی موسسه، با اشاره به اهمیت این رویداد ملی اظهار کرد: تمرکز بر مسألهمحوری در ایدهپردازی و طراحی اولین محصول تولیدی برای داوری توسط سرمایهگذاران و هیأت داوران، از مهمترین نقاط قوت این رویداد ملی بود. ارتباط نزدیک با سرمایههای انسانی کارگران و کسب دانش و تجربه در فضای علمی دغدغهمند، منجر به ارائه ایدههای خلاقانه و نوآورانهای شد که همگی با هدف حل مسائل حوزه ایمنی و بهداشت کار کارگران طراحی شده بودند.
در پایان رقابت، چهار تیم سایلنت کار (هدفون هوشمند کنترل صداهای مزاحم محیطی)، تیم کلاه هوشمند ایمنی از شیراز، تیم سولاریس از اصفهان (پنلهای خورشیدی خودتمیز شونده) و تیم فاما از خوزستان (جوراب هوشمند) موفق به کسب رتبههای برتر شدند.
دکتر رمضانی فرزانه خاطرنشان کرد: سه مرکز رشد و فناوری به عنوان گرنت پژوهشی اعلام آمادگی کردند تا از ایدههای برگزیده تا رسیدن به بازار هدف حمایت کنند. وی تأکید کرد که حمایت از انگیزه و خلاقیت نسل جوان، زمینهساز توسعه پایدار و ساختن آیندهای روشن برای کشور خواهد بود.