خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با هفته پژوهش؛

موسسه کار و تأمین اجتماعی نشان «آهوی زرین» همایش ملی استارت‌آپ ویکند را دریافت کرد

موسسه کار و تأمین اجتماعی نشان «آهوی زرین» همایش ملی استارت‌آپ ویکند را دریافت کرد
کد خبر : 1731245
لینک کوتاه کپی شد.

موسسه کار و تأمین اجتماعی به پاس حضور فعال و حمایت از ایده‌های خلاقانه در همایش ملی «پژوهش کار مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان» که با ابتکار خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در مشهد برگزار شد، موفق به دریافت نشان متبرک «آهوی زرین» گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر طاهره رمضانی فرزانه، مدیر برنامه‌ریزی آموزشی موسسه، با اشاره به اهمیت این رویداد ملی اظهار کرد: تمرکز بر مسأله‌محوری در ایده‌پردازی و طراحی اولین محصول تولیدی برای داوری توسط سرمایه‌گذاران و هیأت داوران، از مهمترین نقاط قوت این رویداد ملی بود. ارتباط نزدیک با سرمایه‌های انسانی کارگران و کسب دانش و تجربه در فضای علمی دغدغه‌مند، منجر به ارائه ایده‌های خلاقانه و نوآورانه‌ای شد که همگی با هدف حل مسائل حوزه ایمنی و بهداشت کار کارگران طراحی شده بودند.

در پایان رقابت، چهار تیم سایلنت کار (هدفون هوشمند کنترل صداهای مزاحم محیطی)، تیم کلاه هوشمند ایمنی از شیراز، تیم سولاریس از اصفهان (پنل‌های خورشیدی خودتمیز شونده) و تیم فاما از خوزستان (جوراب هوشمند) موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

دکتر رمضانی فرزانه خاطرنشان کرد: سه مرکز رشد و فناوری به عنوان گرنت پژوهشی اعلام آمادگی کردند تا از ایده‌های برگزیده تا رسیدن به بازار هدف حمایت کنند. وی تأکید کرد که حمایت از انگیزه و خلاقیت نسل جوان، زمینه‌ساز توسعه پایدار و ساختن آینده‌ای روشن برای کشور خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن