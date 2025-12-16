اصلاحات و تغییرات اساسنامه کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران تصویب شد
اصلاحات و تغییرات اساسنامه کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران در مجمع عمومی فوقالعاده کانون در تهران تصویب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابطعمومی و امور بینالملل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، مجمع عمومی فوقالعاده کانون عالی کارفرمایی ایران صبح امروز، سهشنبه ۲۵ آذرماه، با حضور اعضای کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران و نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هتل همای تهران برگزار شد.
در ابتدای این مجمع، پس از احراز حد نصاب قانونی، دستور جلسه قرائت و هیئترئیسه مجمع انتخاب شد. سپس گزارش مبسوطی از روند بازنگری و اصلاح اساسنامه، با تشریح دلایل، ضرورتها و اهداف این اصلاحات، به اطلاع اعضای مجمع رسید.
در ادامه، مواد پیشنهادی اصلاح اساسنامه به تفکیک مورد بررسی، بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نمایندگان حاضر دیدگاهها، پیشنهادها و ملاحظات خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه مطرح کردند. این اصلاحات و تغییرات با هدف بهروزرسانی ساختار حقوقی و تشکیلاتی کانون عالی، ارتقای کارآمدی، شفافسازی فرآیندهای اجرایی، تقویت نقشآفرینی تشکلهای کارفرمایی و انطباق هرچه بیشتر اساسنامه با قوانین بالادستی و شرایط روز جامعه کار و تولید کشور انجام شده است.
در نهایت، اصلاحات و تغییرات پیشنهادی اساسنامه کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با رأی مثبت بیش از سه چهارم اعضای حاضر در مجمع به تصویب رسید.
بر اساس اعلام هیئترئیسه مجمع، اساسنامه اصلاحشده پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذیصلاح، مبنای فعالیتهای آتی کانون عالی قرار خواهد گرفت و زمینهساز انسجام بیشتر، تقویت تعامل با نهادهای حاکمیتی و ایفای مؤثرتر نقش تشکلهای کارفرمایی در تصمیمسازیها و سیاستگذاریهای حوزه تولید، اشتغال و اقتصاد کشور خواهد بود.