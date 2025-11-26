این دوره با هدف ارتقای سطح آگاهی و دانش مدیران و حسابداران در حوزه‌های کلیدی حسابداری و حسابرسی طراحی شده بود و شرکت‌کنندگان با مهم‌ترین الزامات قانونی و حرفه‌ای مرتبط با حسابرسی آشنا شدند. همچنین مباحثی همچون نحوه اجرای حسابرسی و گزارش‌گیری در تعاونی‌ها، تشخیص ریسک‌ها و کنترل‌های خاص شرکت‌ها و تنظیم صورت‌های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار گرفت.

در این دوره، بر دقت در اطلاعات مالی، رعایت سرفصل‌ها، قوانین حسابرسی و بهبود کیفیت گزارش‌های مالی در تعاونی‌ها تأکید شد. این برنامه در راستای توانمندسازی مدیران و حسابداران تعاونی‌ها و ارتقای شفافیت و سلامت مالی در بخش تعاون برگزار گردید.

