رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی:

حکمرانی تسهیل‌گر، حلقه مفقوده توسعه کارآفرینی در ایران
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در نشست گرامیداشت هفته جهانی کارآفرینی که روز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، «حکمرانی تسهیل‌گر» را مهم‌ترین پیش‌شرط شکوفایی کارآفرینی در کشور دانست.

به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، دکتر ابراهیم صادقی‌فر در این نشست با تأکید بر پیوند تنگاتنگ «کارآفرینی» و «حکمرانی» اظهار کرد: «اگر حکمرانی ما از مدل مداخله‌گر و بنگاه‌دار به حکمرانی تسهیل‌گر و سیاست‌گذار تبدیل نشود، کارآفرینی در حد شعار باقی می‌ماند.» او با اشاره به مباحث مطرح‌شده در پنل‌های تخصصی، افزود: «حکمرانی خوب باید موانع را بردارد، قواعد دست‌وپاگیر را اصلاح کند و میدان را برای کارآفرینان واقعی باز کند.»

وی با انتقاد از غفلت نسبت به «حلقه پرورش» در نظام آموزشی کشور گفت: «برای رسیدن به کارآفرینی پایدار، باید حکمرانی آموزشی را بازتعریف کنیم؛ از آموزش متوسطه و فنی‌وحرفه‌ای تا تحصیلات تکمیلی. دانشگاه نباید فقط مرکز انتقال دانش باشد، بلکه باید به کارخانه حل مسئله و خلق ارزش تبدیل شود تا دانشجو یاد بگیرد چگونه از دانش خود شغل و درآمد مشروع ایجاد کند.»

صادقی‌فر در ادامه، نسل «زد» را یکی از سرمایه‌های اصلی توسعه کارآفرینی در ایران دانست و تصریح کرد: «نسل زد میل و توان تخریب خلاق را دارد. اگر سازمان‌ها و کارآفرینان امروز، ظرفیت این نسل را درست بشناسند و برای آن فضا ایجاد کنند، هم‌افزایی تجربه نسل‌های پیشین و جسارت نسل جدید می‌تواند مسائل بزرگ بنگاه‌ها را در قالب واحدهای چابک کارآفرین حل کند.» او تأکید کرد که کارآفرینی دیگر صرفاً یک استعداد ذاتی نیست، بلکه مهارتی اکتسابی است که از مسیر آموزش و پرورش درست امکان‌پذیر می‌شود.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به تجربه «همایش‌های وفاق ملی برای توسعه و سرمایه‌گذاری» به‌عنوان نمونه‌ای از حکمرانی مبتنی بر عدالت‌محوری و مشارکت محلی گفت: «در این همایش‌ها که با مشارکت اتاق ایران، سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه‌ها در شهرستان‌ها برگزار می‌شود، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری هر منطقه استخراج و موانع اصلی احصا می‌شود تا در سطح فرمانداری و مجلس پیگیری شود. تجربه شهرستان‌هایی مانند اردستان نشان می‌دهد که وقتی برنامه از دل همان منطقه و با مشارکت واقعی ذی‌نفعان طراحی شود، عدالت‌محوری از شعار به عمل نزدیک می‌شود.»

صادقی‌فر در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در حکمرانی کارآفرینی افزود: «اگر زبان مشترک ما در سیاست‌گذاری، آموزش و پرورش کارآفرینانه، حکمرانی تسهیل‌گر و اعتماد به نسل جوان باشد، هفته کارآفرینی فقط یک مناسبت تقویمی نخواهد بود، بلکه به نقطه عطفی در تغییر پارادایم توسعه کشور تبدیل می‌شود.»

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
