اتصال آموزش به نیاز بازار کار؛ کمیته های آموزش و پژوهش برنامه های خود را با نیاز بازار کار تطبیق دهند.

وی با اشاره به وظایف کمیته آموزش و پژوهش، تأکید کرد: «این کمیته با رصد مستمر نیازهای مهارتی، ارتباط با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فناوری، و همکاری با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تلاش می‌کند زمینه توسعه دانش و مهارت در سطح استان را فراهم سازد.»

وی افزود: «برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، اجرای پژوهش‌های کاربردی، ایجاد شبکه ارتباطی بین نخبگان و پژوهشگران، و حمایت از طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با مسائل روز حوزه کار و رفاه اجتماعی، از اولویت‌های اصلی کمیته در سال جاری است.»

معاون آموزشی همچنین از تدوین تقویم آموزشی و پژوهشی سالانه، اجرای کارگاه‌های مهارت‌افزایی، و فراهم کردن بستر انتشار مقالات علمی و نتایج پژوهش‌ها خبر داد و گفت: «هدف ما ایجاد یک چرخه پویا بین آموزش، پژوهش و نیازهای واقعی بازار کار است تا بتوانیم در مواجهه با چالش‌های حوزه کار، پاسخ‌های علمی، دقیق و مؤثر ارائه دهیم.»

