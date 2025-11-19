رویداد پیوند کتاب، روایت، نوآوری دانشی و سیاستگذاری در سازمانها
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نشست «پیوند کتاب، روایت، نوآوری دانشی و سیاستگذاری در سازمانها» روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در کتابخانه مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی در ابتدای نشست، دکتر ابراهیم صادقیفر رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به اهمیت «روایتگری سازمانی» و نقش آن در انتقال تجربه، گفت:
سازمانهایی که دانش و تجربه را بهموقع منتقل میکنند، کمتر دچار خطا میشوند و سرمایه انسانی خود را بهدرستی پرورش میدهند. بسیاری از تجربههای مدیریتی و سازمانی، اگر روایت و مستندسازی نشوند، برای همیشه از دست میروند. ما باید یادگیری جمعی را تقویت کنیم و روایتهای حرفهای، مدیریتی و تاریخی مؤسسه را ثبت کنیم تا نسلهای بعد بتوانند از آن بهرهمند شوند.
او با تأکید بر ضرورت پیوند میان کتاب، روایت و نوآوری دانشی افزود: دورهمیهای اینچنینی بخشی از فرآیند یادگیری سازمانی است و باید بهصورت منظم ادامه یابد.
الهام امیری با موضوع «چرا کتاب کافی نیست؟» به ضرورت تکمیل کتابخوانی با تجربهزیستی، گفتگو، مشاهده و یادگیری تعاملی پرداخت. او تأکید کرد که کتاب تنها یکی از منابع دانش است و سیاستگذاری مؤثر نیازمند ترکیب دانش مکتوب با روایتهای واقعی است.
مریم ابراهیمی با مرور بخشهایی از کتاب «تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصاد در ایران»، به چالشهای تصمیمگیری در ساختارهای بوروکراتیک پرداخت و نقش روایتهای تاریخی و تجربههای مدیریتی را در اصلاح سیاستگذاریها تشریح کرد.
سهیلا رشنیقی در سخنان خود بر نقش مخاطب در «تحول دیجیتال» تأکید کرد و توضیح داد که مشارکت فعال کارکنان و شهروندان در فرآیندهای دیجیتالی، کلید موفقیت سازمانهاست. او خواندن و روایتگری را یکی از مهمترین ابزارهای توانمندسازی دیجیتال دانست.
سامه ابتهاج در سخنرانی خود با اشاره به کتاب «روایت و سازمانهای یادگیرنده»، توضیح داد که چگونه روایتگری میتواند به ایجاد حافظه سازمانی، فهم مشترک و ارتقای کیفیت تصمیمگیری کمک کند. او مثالهایی از تجربههای جهانی سازمانهای یادگیرنده ارائه کرد.
این برنامه به همت کتابخانه مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و با حضور جمعی از کارشناسان، پژوهشگران و علاقهمندان حوزه کتاب، نوآوری دانشی و سیاستگذاری برگزار شد. نشست از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح در محل کتابخانه مؤسسه واقع در پاسداران، ابتدای اختیاریه جنوبی، کوچه آزاده، برگزار گردید