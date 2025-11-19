خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رویداد پیوند کتاب، روایت، نوآوری دانشی و سیاست‌گذاری در سازمان‌ها

رویداد پیوند کتاب، روایت، نوآوری دانشی و سیاست‌گذاری در سازمان‌ها
کد خبر : 1718668
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، نشست «پیوند کتاب، روایت، نوآوری دانشی و سیاست‌گذاری در سازمان‌ها» روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در کتابخانه مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی در ابتدای نشست، دکتر ابراهیم صادقی‌فر رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به اهمیت «روایتگری سازمانی» و نقش آن در انتقال تجربه، گفت:

سازمان‌هایی که دانش و تجربه را به‌موقع منتقل می‌کنند، کمتر دچار خطا می‌شوند و سرمایه انسانی خود را به‌درستی پرورش می‌دهند. بسیاری از تجربه‌های مدیریتی و سازمانی، اگر روایت و مستندسازی نشوند، برای همیشه از دست می‌روند. ما باید یادگیری جمعی را تقویت کنیم و روایت‌های حرفه‌ای، مدیریتی و تاریخی مؤسسه را ثبت کنیم تا نسل‌های بعد بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

او با تأکید بر ضرورت پیوند میان کتاب، روایت و نوآوری دانشی افزود: دورهمی‌های این‌چنینی بخشی از فرآیند یادگیری سازمانی است و باید به‌صورت منظم ادامه یابد.

الهام امیری با موضوع «چرا کتاب کافی نیست؟» به ضرورت تکمیل کتاب‌خوانی با تجربه‌زیستی، گفتگو، مشاهده و یادگیری تعاملی پرداخت. او تأکید کرد که کتاب تنها یکی از منابع دانش است و سیاست‌گذاری مؤثر نیازمند ترکیب دانش مکتوب با روایت‌های واقعی است.

مریم ابراهیمی با مرور بخش‌هایی از کتاب «تکنوکراسی و سیاست‌گذاری اقتصاد در ایران»، به چالش‌های تصمیم‌گیری در ساختارهای بوروکراتیک پرداخت و نقش روایت‌های تاریخی و تجربه‌های مدیریتی را در اصلاح سیاست‌گذاری‌ها تشریح کرد.

سهیلا رشنیقی در سخنان خود بر نقش مخاطب در «تحول دیجیتال» تأکید کرد و توضیح داد که مشارکت فعال کارکنان و شهروندان در فرآیندهای دیجیتالی، کلید موفقیت سازمان‌هاست. او خواندن و روایتگری را یکی از مهم‌ترین ابزارهای توانمندسازی دیجیتال دانست.

سامه ابتهاج در سخنرانی خود با اشاره به کتاب «روایت و سازمان‌های یادگیرنده»، توضیح داد که چگونه روایتگری می‌تواند به ایجاد حافظه سازمانی، فهم مشترک و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری کمک کند. او مثال‌هایی از تجربه‌های جهانی سازمان‌های یادگیرنده ارائه کرد.

این برنامه به همت کتابخانه مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و با حضور جمعی از کارشناسان، پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه کتاب، نوآوری دانشی و سیاست‌گذاری برگزار شد. نشست از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح در محل کتابخانه مؤسسه واقع در پاسداران، ابتدای اختیاریه جنوبی، کوچه آزاده، برگزار گردید

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات