آغاز کارگاه «قوانین و مقررات نقل‌وانتقال سوابق بیمه‌ای»

به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی کارگاه دو روزه «قوانین و مقررات نقل‌وانتقال سوابق بیمه‌ای و نحوه محاسبه و به‌روزرسانی وجوه حق بیمه/کسور بازنشستگی» صبح ۱۹ آبان ۱۴۰۴ در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با سخنرانی افتتاحیه دکتر رضا شریعت، معاون آموزشی مؤسسه، آغاز شد.

در این برنامه که با حضور نمایندگان صندوق‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله صداوسیما، صنعت نفت، بیمه ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، شهرداری تهران، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بنادر و صندوق‌های بانکی برگزار می‌شود، شرکت‌کنندگان آخرین الزامات و ابهامات اجرایی قانون مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی درباره نقل‌وانتقال سوابق و تجمیع سوابق بیمه‌ای را بررسی می‌کنند.

دکتر شریعت در سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع برای تمامی صندوق‌های بازنشستگی گفت: «پیچیدگی‌های این قانون موجب نگرانی بخشی از ذی‌نفعان شده است؛ امیدواریم با هم‌افزایی میان نهادهای حاضر، آسیب‌ها و دغدغه‌ها روشن‌تر و مسیر اجرای دقیق‌تر فراهم شود.» او هدف کارگاه را ایجاد هماهنگی و وحدت‌رویه میان صندوق‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود که جمع‌بندی‌ها برای انتقال پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌صلاح مورد استفاده قرار گیرد.

بنابر برنامه‌ریزی انجام‌شده، کارگاه با تدریس دکتر حسین باقری زرین‌قبایی در روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۸ تا ۱۴ به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

در پایان سخنان افتتاحیه، نخستین نشست تخصصی کارگاه آغاز شد و حاضران درباره چالش‌های اجرایی و راهکارهای تسهیل نقل‌وانتقال سوابق در صندوق‌های مختلف به گفت‌وگو پرداختند

 

