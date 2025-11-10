به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به نمایندگی سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال)، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی (به نمایندگی ابراهیم صادقی‌فر، رئیس مؤسسه) و مرکز آمار ایران (به نمایندگی غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز) به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها برای به‌روزرسانی استاندارد طبقه‌بندی مشاغل کشور (IRSCO)، پیاده‌سازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و تولید گزارش‌های بازار کار مبتنی بر داده‌های ثبتی و طرح‌های آماری منعقد شد.

در چارچوب این همکاری، طرفین بر توسعه فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و مشاوره‌ایِ مسئله‌محور، تعاملات داده‌ای و تولید خروجی‌های سیاستی قابل اتکا تأکید کردند. طبق مفاد تفاهم‌نامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط، راهبری سامانه مدیریت تخصیص و اعتبارسنجی کد مشاغل با ابزارهای هوش مصنوعی و سازوکار به‌روزرسانی مستمر IRSCO را فراهم می‌کند. مؤسسه کار و تأمین اجتماعی اجرای پژوهش‌های مرتبط و آموزش کاربران IRSCO را برعهده دارد و مرکز آمار ایران نیز با امکانات میدانی و انتشار طبقه‌بندی مشاغل از پروژه‌ها پشتیبانی می‌کند.

مهم‌ترین مفاد تفاهم‌نامه

· به‌روزرسانی و انتشار IRSCO و مدیریت هوشمند کدهای شغلی

· راه‌اندازی و تقویت نظام جامع اطلاعات بازار کار

· تولید گزارش‌های مبتنی بر داده‌های ثبتی و طرح‌های آماری

· اجرای پژوهش‌های مسئله‌محور و آموزش کاربران

· تشکیل کمیته راهبری (دو هفته یک‌بار)، ارائه گزارش فصلی

برای پیشبرد مفاد تفاهم‌نامه، کمیته راهبری با حضور نمایندگان سه نهاد تشکیل می‌شود؛ جلسات دست‌کم هر دو هفته یک‌بار برگزار و گزارش پیشرفت هر سه ماه یک‌بار به طرفین ارائه خواهد شد.

