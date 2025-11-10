امضای تفاهمنامه سهجانبه
برای بهروزرسانی IRSCO و توسعه نظام اطلاعات بازار کار
این تفاهمنامه با هدف همافزایی ظرفیتها برای بهروزرسانی استاندارد طبقهبندی مشاغل کشور (IRSCO)، پیادهسازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و تولید گزارشهای بازار کار مبتنی بر دادههای ثبتی و طرحهای آماری منعقد شد.
در چارچوب این همکاری، طرفین بر توسعه فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و مشاورهایِ مسئلهمحور، تعاملات دادهای و تولید خروجیهای سیاستی قابل اتکا تأکید کردند. طبق مفاد تفاهمنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی مربوط، راهبری سامانه مدیریت تخصیص و اعتبارسنجی کد مشاغل با ابزارهای هوش مصنوعی و سازوکار بهروزرسانی مستمر IRSCO را فراهم میکند. مؤسسه کار و تأمین اجتماعی اجرای پژوهشهای مرتبط و آموزش کاربران IRSCO را برعهده دارد و مرکز آمار ایران نیز با امکانات میدانی و انتشار طبقهبندی مشاغل از پروژهها پشتیبانی میکند.
مهمترین مفاد تفاهمنامه
· بهروزرسانی و انتشار IRSCO و مدیریت هوشمند کدهای شغلی
· راهاندازی و تقویت نظام جامع اطلاعات بازار کار
· تولید گزارشهای مبتنی بر دادههای ثبتی و طرحهای آماری
· اجرای پژوهشهای مسئلهمحور و آموزش کاربران
· تشکیل کمیته راهبری (دو هفته یکبار)، ارائه گزارش فصلی
برای پیشبرد مفاد تفاهمنامه، کمیته راهبری با حضور نمایندگان سه نهاد تشکیل میشود؛ جلسات دستکم هر دو هفته یکبار برگزار و گزارش پیشرفت هر سه ماه یکبار به طرفین ارائه خواهد شد.