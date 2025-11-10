ابراهیم صادقی فر
کارآفرینی نگرشی است که باید در همه رشتهها گسترش یابد
دکتر ابراهیم صادقیفر در مراسم افتتاحیه «مطالعه طولی پویاییهای کارآفرینانه در ایران» با تأکید بر ضرورت گسترش نگرش کارآفرینانه در میان دانشجویان و دانشگاهها گفت: کارآفرینی صرفاً یک ابزار مدیریتی نیست، بلکه نگرشی است که باید در تمامی رشتهها و حوزههای علمی نهادینه شود. وی از آمادگی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برای حمایت از ایدهها و طرحهای نوآورانه دانشگاهی و برگزاری دورههای آموزشی محلهمحور در مناطق کمبرخوردار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، دکتر ابراهیم صادقیفر در این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت ایجاد فضای کسبوکار و کارآفرینی برای اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: فراهمسازی بسترهای مناسب برای فعالیتهای کارآفرینانه از ضروریات اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است و ایجاد فضای کارآفرینی برای هر گروهی از مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به پیشینه فعالیتهای مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در زمینه آموزش و پژوهش کارآفرینی گفت: این مؤسسه نخستین مجموعهای است که در کشور واژههای «کار» و «کارآفرینی» را بهصورت علمی و آموزشی تجربه کرده و کتابهای پایه در این حوزه را تدوین و منتشر کرده است. به موازات آن، دورههای آموزشی تخصصی در سطوح مقدماتی، متوسط و پیشرفته نیز توسط مؤسسه طراحی و اجرا شدهاند تا مسیر آموزش کارآفرینی به شکلی نظاممند و هدفمند پیش برود.
دکتر صادقیفر در ادامه تصریح کرد: کارآفرینی صرفاً یک ابزار مدیریتی نیست، بلکه نگرشی است که باید در تمامی رشتهها و حوزههای علمی و حرفهای بهویژه در رشتههای فنی، مهندسی و علوم انسانی گسترش یابد. به اعتقاد وی، هیچ محیطی بهتر از دانشکدههای کارآفرینی برای تدریس و نهادینهسازی این نگرش وجود ندارد؛ زیرا آموزش مفاهیم کارآفرینی در محیطهای دانشگاهی میتواند منجر به تربیت دانشجویانی شود که توانایی خلق ایده، طراحی مدل کسبوکار و تبدیل علم به ارزش اقتصادی را دارند.
وی ضمن اشاره به یکی از چالشهای اصلی نظام آموزشی کشور گفت: نقطه ضعف اساسی در آموزشهای ما این است که به دانشجویان نمیآموزیم چگونه میتوانند از رشته تحصیلی خود درآمدزایی کنند. به باور من حتی دانشجویان رشتههایی که بهظاهر تئوریک و نظریاند، مانند الهیات یا فلسفه، باید بیاموزند چگونه از طریق مهارتآفرینی و ایدهپردازی وارد بازار کار شوند و ارزش افزوده تولید کنند. در همین مسیر، حمایتهای دولتی نیز باید به سمت تقویت این نگرش هدایت شود و وزارت علوم باید اهتمام جدی به موضوع «خلق ایده» و «مدلسازی کسبوکارهای دانشمحور» داشته باشد.
وی افزود: استقلال دانشجویان در تعریف مدلهای کسبوکار متناسب با رشته تحصیلی خود از مهمترین گامها برای توسعه اشتغال پایدار است. این مهارت به آنان کمک میکند تا نهتنها وابسته به ساختارهای اداری و دولتی نباشند، بلکه بتوانند با تکیه بر تخصص خود کارآفرینی فردی و گروهی را تجربه کنند.
رییس موسسه کار و تامین اجتماعی با اشاره به اقدامات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در حمایت از طرحها و ایدههای دانشگاهی بیان کرد: این مؤسسه تلاش میکند تا با دانشکده کارآفرینی دانشگاهها همکاری نزدیکتری داشته باشد و بسترهای حمایتی لازم را برای اجرای طرحهای نوآورانه دانشجویان فراهم کند. در همین راستا، طی هفته گذشته ۱۶ طرح علمی و دانشگاهی در حوزه کار و کارآفرینی تحت پوشش حمایتی مؤسسه قرار گرفتند. این تجربه باید به الگویی برای سایر دانشکدهها تبدیل شود تا مفهوم کارآفرینی در تمام حوزههای علمی و دانشگاهی ترویج پیدا کند.
صادقیفر خاطرنشان کرد: کارآفرینی مهارتی اکتسابی است و میتوان آن را از طریق آموزش، تمرین و تجربه به افراد آموخت. جامعهای موفق است که دانشمندانی تربیت کند که در هر شرایطی، حتی در وضعیتهای بحرانی، بتوانند فرصتها را شناسایی کرده و به کارخانه تولید ایده، حل مسئله و ایجاد فرصت تبدیل شوند.
وی با تأکید بر لزوم گسترش آموزش مهارتهای اجتماعی و اقتصادی گفت: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی علاوه بر فعالیت در حوزه دانشگاهی، در زمینه آموزش مهارتهای کسبوکار و مهارتهای اجتماعی بهویژه در محلات کمبرخوردار نیز گامهای مؤثری برداشته است. این مؤسسه آمادگی دارد تا در ادامه مسیر، دورههای آموزشی «محلهمحور» را با هدف ارتقای مهارتهای اشتغالزا در سطح محلات مختلف کشور برگزار کند.
صادقیفر با اشاره به یکی از طرحهای اجراشده در این زمینه اظهار کرد: اخیراً دوره آموزشی محلهمحور در منطقه ۱۵ تهران با مدت ۲۴ ساعت برگزار شده و در آن شرکتکنندگان با مفاهیم پایه کارآفرینی، طراحی ایده، مهارتهای ارتباطی و مهارتهای مدیریت کسبوکار آشنا شدهاند.
وی افزود: با انجام آزمونهای علمی و تخصصی پیش و پس از دوره (pre-test و post-test)، تلاش میشود نتایج دقیق آموزشی این دورهها استخراج و بر مبنای آن، برنامهریزی برای تداوم این آموزشها در سایر مناطق انجام گیرد.
وی در پایان ضمن دعوت از فعالان و متخصصان حوزه کارآفرینی گفت: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی از تمامی پژوهشگران، اساتید، کارآفرینان و فعالان حوزههای اجتماعی دعوت میکند تا برای تولید محتوای علمی و توسعه دانش در زمینه کارآفرینی با این مؤسسه همکاری کنند. همکاریهای علمی و محتوایی میتواند نقش مهمی در گسترش فرهنگ کارآفرینی و ارتقای توان مهارتی جامعه ایفا کند.