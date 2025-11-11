خبرگزاری کار ایران
جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی ، سه شنبه 20 آبان 1404 جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنا با ارائه «گزارش عملکرد مؤسسه» توسط رئیس مؤسسه برگزار شد. پس از تشریح دستاوردها، گزارش ارائه‌شده مورد تأیید اعضا قرار گرفت و با قدردانی و تشویق همراه شد. محورهای گزارش، مطابق پاورپوینت جلسه، سه حوزه «آموزش»، «پژوهش» و «معاونت اجرایی» را دربر می‌گرفت.

سرفصل‌های گزارش

اقدامات کلی؛ آموزش؛ پژوهش؛ معاونت اجرایی.

· زیرسرفصل‌های منتخب «آموزش»:

«همایش‌های استانی وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید»، «باشگاه مدرسان تعاون و آزمون سراسری»، «کارگاه‌های آزمایشگاه حکمرانی و خط‌مشی»، «دوره‌های بهبود مدیریت»، «دوره‌های بدو و ضمن خدمت کارشناسان و بازرسان»، «برنامه‌های آموزشی ادارات کل استان‌ها»، «وبینارهای بین‌المللی»، «آموزش‌های ایمنی و بهداشت کار».

· زیرسرفصل‌های منتخب «پژوهش»:

«نظام مسائل و نیازسنجی»، «حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و رساله‌ها»، «نشست‌های عدالت اجتماعی و رشد فراگیر»، «نشست‌های همبستگی اجتماعی و دفاع ملی»، «انتشار کتب تخصصی»، «یادداشت‌های سیاستی و گزارش‌های کارشناسی»، «نشریات و رویدادهای هفته پژوهش».

· زیرسرفصل‌های منتخب «معاونت اجرایی»:

«بهسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها»، «به‌روزرسانی ساختار و مجوزها»، «تجهیزات و اموال»، «یکپارچه‌سازی سامانه‌ها»، «تجهیز سالن‌های کنفرانس»، «قراردادهای پشتیبان».

در پایان جلسه، اعضای کمیسیون با قدردانی از تلاش‌های موسسه، بر اجرای دقیق مصوبات، تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و ارائه گزارش پیشرفت تا نشست بعدی تأکید کردند.

 

