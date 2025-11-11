جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
سرفصلهای گزارش
اقدامات کلی؛ آموزش؛ پژوهش؛ معاونت اجرایی.
· زیرسرفصلهای منتخب «آموزش»:
«همایشهای استانی وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید»، «باشگاه مدرسان تعاون و آزمون سراسری»، «کارگاههای آزمایشگاه حکمرانی و خطمشی»، «دورههای بهبود مدیریت»، «دورههای بدو و ضمن خدمت کارشناسان و بازرسان»، «برنامههای آموزشی ادارات کل استانها»، «وبینارهای بینالمللی»، «آموزشهای ایمنی و بهداشت کار».
· زیرسرفصلهای منتخب «پژوهش»:
«نظام مسائل و نیازسنجی»، «حمایت از طرحهای تحقیقاتی و رسالهها»، «نشستهای عدالت اجتماعی و رشد فراگیر»، «نشستهای همبستگی اجتماعی و دفاع ملی»، «انتشار کتب تخصصی»، «یادداشتهای سیاستی و گزارشهای کارشناسی»، «نشریات و رویدادهای هفته پژوهش».
· زیرسرفصلهای منتخب «معاونت اجرایی»:
«بهسازی ساختمانها و زیرساختها»، «بهروزرسانی ساختار و مجوزها»، «تجهیزات و اموال»، «یکپارچهسازی سامانهها»، «تجهیز سالنهای کنفرانس»، «قراردادهای پشتیبان».
در پایان جلسه، اعضای کمیسیون با قدردانی از تلاشهای موسسه، بر اجرای دقیق مصوبات، تکمیل پروژههای اولویتدار و ارائه گزارش پیشرفت تا نشست بعدی تأکید کردند.