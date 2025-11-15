خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی

هفته کتاب و کتاب‌خوانی یادآور ارزش والای دانایی و نیروی تحول‌آفرین اندیشه است.

هفته کتاب و کتاب‌خوانی یادآور ارزش والای دانایی و نیروی تحول‌آفرین اندیشه است.
کد خبر : 1715249
لینک کوتاه کپی شد.

کتاب نه تنها چراغ راه شناخت، بلکه زیربنای یادگیری و در نتیجه زیربنای تحول اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی محسوب می‌شود.

در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ما بر این باوریم که یادگیری، بستر شکل‌گیری جامعه‌ای توانمند، عادلانه و خلاق است. جامعه‌ای که در آن هر فرد می‌آموزد چگونه مسئولیت اجتماعی خود را بشناسد، چگونه بیندیشد، نقد کند و بیافریند.

یادگیریِ مستمر، از مدرسه تا محیط کار، از خانه تا عرصه سیاست‌گذاری، زیربنای پیشرفت واقعی است؛ زیرا جامعه‌ای که یاد نمی‌گیرد، نمی‌تواند خود را بازآفرینی کند.

تحول اجتماعی پایدار از دلِ آگاهی جمعی و گفت‌وگوی دانایی برمی‌خیزد؛ گفت‌وگویی که کتاب‌ها، پژوهش‌ها و اندیشه‌ها آن را ممکن می‌سازند. کتاب، تجسمِ حافظه فرهنگی و منبع الهام برای رشد و توسعه است. هر برگ کتاب می‌تواند جرقه‌ای برای عدالت، همبستگی و بالندگی باشد.

در این هفته، در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، بار دیگر بر این باور تأکید می‌کنیم که یادگیری، نه فقط در کلاس درس بلکه در سراسر زندگی جریان دارد. ما باید فرهنگ «یادگیری مادام‌العمر» را به عنوان راهبردی کلیدی در توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی نهادینه کنیم.

امید است با گسترش فرهنگ مطالعه، پژوهش و تبادل اندیشه، بتوانیم جامعه‌ای توانمند، آگاه و پویا بسازیم؛ جامعه‌ای که در آن کتاب، زیربنای حرکت به سوی آینده‌ای عادلانه‌تر و انسانی‌تر باشد.

ابراهیم صادقی فر

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

هفته کتاب و کتاب‌خوانی –

24-30 آبان ماه ۱۴۰۴

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات