پیام رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
هفته کتاب و کتابخوانی یادآور ارزش والای دانایی و نیروی تحولآفرین اندیشه است.
کتاب نه تنها چراغ راه شناخت، بلکه زیربنای یادگیری و در نتیجه زیربنای تحول اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی محسوب میشود.
در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ما بر این باوریم که یادگیری، بستر شکلگیری جامعهای توانمند، عادلانه و خلاق است. جامعهای که در آن هر فرد میآموزد چگونه مسئولیت اجتماعی خود را بشناسد، چگونه بیندیشد، نقد کند و بیافریند.
یادگیریِ مستمر، از مدرسه تا محیط کار، از خانه تا عرصه سیاستگذاری، زیربنای پیشرفت واقعی است؛ زیرا جامعهای که یاد نمیگیرد، نمیتواند خود را بازآفرینی کند.
تحول اجتماعی پایدار از دلِ آگاهی جمعی و گفتوگوی دانایی برمیخیزد؛ گفتوگویی که کتابها، پژوهشها و اندیشهها آن را ممکن میسازند. کتاب، تجسمِ حافظه فرهنگی و منبع الهام برای رشد و توسعه است. هر برگ کتاب میتواند جرقهای برای عدالت، همبستگی و بالندگی باشد.
در این هفته، در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، بار دیگر بر این باور تأکید میکنیم که یادگیری، نه فقط در کلاس درس بلکه در سراسر زندگی جریان دارد. ما باید فرهنگ «یادگیری مادامالعمر» را به عنوان راهبردی کلیدی در توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی نهادینه کنیم.
امید است با گسترش فرهنگ مطالعه، پژوهش و تبادل اندیشه، بتوانیم جامعهای توانمند، آگاه و پویا بسازیم؛ جامعهای که در آن کتاب، زیربنای حرکت به سوی آیندهای عادلانهتر و انسانیتر باشد.
ابراهیم صادقی فر
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
هفته کتاب و کتابخوانی –
24-30 آبان ماه ۱۴۰۴