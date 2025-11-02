خبرگزاری کار ایران
تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در توسعه معادن خمین

کد خبر : 1712065
معاون آموزش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی گفت: استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه صنایع تبدیلی و توجه به زنجیره ارزش می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان خمین باشد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی به نقل از تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی:رضا شریعت در همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» که در شهرستان خمین برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری اتاق‌های بازرگانی، کشاورزی، استانداران و نمایندگان مجلس، برگزاری ۱۲۰ همایش تخصصی را تا پایان سال در دستور کار دارد تا تعامل و هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی و مدیران تقویت شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان خمین در حوزه معدن افزود: معادن فلزی همچون مس، سرب، روی و طلا در این منطقه وجود دارد که در صورت بهره‌برداری علمی و دانش‌بنیان، می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند و بدون آسیب به محیط زیست، به توسعه منطقه کمک نماید.

شریعت با تأکید بر ضرورت نگاه فناورانه به حوزه معادن گفت: استفاده از روش‌های سنتی در استخراج مواد معدنی علاوه بر کاهش بهره‌وری، آسیب‌های زیست‌محیطی به همراه دارد، در حالی که بهره‌گیری از فناوری‌های نو می‌تواند همزمان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را تضمین کند.

وی زنجیره ارزش در بخش‌های معدن و کشاورزی را حلقه‌ای کلیدی در توسعه اقتصادی دانست و تصریح کرد: نباید تنها به استخراج یا تولید خام بسنده کرد، بلکه باید با فرآوری، برند‌سازی و بازاریابی، سود حاصل را به منطقه و تولیدکنندگان بازگرداند.

معاون آموزش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی توجه به توسعه پایدار را از ضرورت‌های مهم سرمایه‌گذاری دانست و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری موفق، تنها با نگاه اقتصادی محض محقق نمی‌شود، بلکه باید ملاحظات محیط‌زیستی، اجتماعی و فرهنگی نیز در آن رعایت شود تا با باورها و ارزش‌های مردم سازگار باشد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های خمین در حوزه انرژی‌های نو گفت: این شهرستان با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید برق خورشیدی تبدیل شود و نقش مهمی در تأمین انرژی پاک کشور ایفا کند.

شریعت در پایان با بیان اینکه شفاف‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتقای سرمایه انسانی لازمه توسعه پایدار است، اظهار کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی با ایجاد بانک اطلاعاتی روشن از پروژه‌های اقتصادی و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز فنی‌وحرفه‌ای، زمینه جذب سرمایه‌گذاران و توسعه متوازن شهرستان خمین را فراهم کنند.

 

