به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر ابراهیم صادقی‌فر با اشاره به مراسم باشکوه هفته پژوهش در سال گذشته خاطرنشان کرد: سازمان‌ها، معاونت‌ها، دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها همکاری ارزشمندی در این مراسم داشتند و رشد چشمگیری در آثار دریافتی مشاهده شده‌است. بسیاری از عناوین جزو اولویت‌های موسسه و سازمان‌های دیگر قرار گرفته و موسسه توانسته است نگاه فرهنگ‌سازی را در این زمینه محقق کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه شعار «بدون پژوهش تصمیم‌گیری نکنیم» تا حد زیادی نهادینه شده است. در همین راستا، هفته پژوهش امسال متفاوت‌تر نیز خواهد بود و مسأله محورتر و ماموریت محورتر دنبال خواهد شد.

صادقی‌فر با اشاره به رویکرد موجود در هفته پژوهش امسال و مقایسه آن با سال گذشته گفت: در سال‌های گذشته تاکید وزیر کار روی عدالت اجتماعی و رشد فراگیر آن بوده که در نشست‌ها و همایش ملی کار مورد توجه قرار گرفته است. برای امسال نیز موضوع نوآوری مورد توجه قرار گرفته که با توجه به ماموریت‌های وزارتخانه و سوالات اساسی از سوی مراجع مختلف، نیاز داریم که در کمترین زمان به این سوالات پاسخ دهیم و نیازهای علمی وزارتخانه را برطرف کنیم.

وی با اشاره به موضوع توسعه پایدار در شهرستان‌ها نیز خاطرنشان کرد: همچنین موضوع توسعه پایدار و رشد در شهرستان‌ها نیز مورد توجه ویژه قرار دارد. باید به این نکته توجه کنیم که نسخه واحد برای کشور پاسخگو نیست و باید موضوعات کارگری و کارفرمایی با کانسپت و محتوای خاص خود مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

رییس موسسه کار و تامین اجتماعی با تاکید بر لزوم افزایش توان کارشناسی گفت: همچنین برای پاسخ به مسائل مهم وزارتخانه لازم است که توان کارشناسی ارتقا یابد و از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده شود.

وی با اشاره به تشکیل شورای آموزشی و پژوهشی در استان‌ها نیز اظهار کرد: برای استان‌ها نیز در نظر داریم که در جهت حل مسائل سازمانی با راه‌اندازی شورای آموزشی و پژوهشی در استان‌ها مشکلات را برطرف کنیم. همانطور که اشاره شد، نگاه ما در هفته پژوهش امسال، نگاه مسئله محور و ماموریت محور است.

همچنین در ادامه سجاد سنگسری رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات ارزشمند علمی موسسه در یک سال گذشته گفت: اقدامات امسال در هفته پژوهش باید نسبت به سال قبل نوآورانه‌تر باشد. همچنین حضور مراکز علمی و پژوهشی درعرصه تصمیم‌گیری می‌تواند به رویکرد مسئله محور کمک کند و باید بیشتر از قبل باشد.

