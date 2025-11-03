خبرگزاری کار ایران
آشنایی نمایندگان کارگران با قوانین کار، پیش‌شرط دفاع مؤثر از حقوق کارگران است

آشنایی نمایندگان کارگران با قوانین کار، پیش‌شرط دفاع مؤثر از حقوق کارگران است
کد خبر : 1712051
معاون آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت ارتقای دانش حقوقی و فنی نمایندگان کارگران گفت: نمایندگان کارگران باید مقررات کار و تأمین اجتماعی را به‌درستی بدانند تا بتوانند در مراجع حل اختلاف و کمیته‌های تخصصی از حقوق کارگران به‌صورت مؤثر دفاع کنند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر رضا شریعت، معاون آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به اهمیت آشنایی نمایندگان کارگران با قوانین و مقررات مرتبط اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، آموزش هدفمند و کاربردی برای گروه‌های اثرگذار در جامعه کارگری است. نمایندگان کارگران نقش محوری در دفاع از حقوق کارگران و ایجاد تعامل مؤثر میان کارگران و کارفرمایان دارند، ازاین‌رو آشنایی کامل آنان با قانون کار و تأمین اجتماعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: این دوره آموزشی به درخواست مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و با هدف ارتقای دانش تخصصی نمایندگان کارگران در مراجع حل اختلاف، کمیته‌های ایمنی و بهداشت کار، طبقه‌بندی مشاغل و انضباط کارگاه‌ها برگزار شد. در این دوره، شرکت‌کنندگان با مباحثی همچون حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان، نحوه اجرای صحیح مقررات کار، فرآیند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی، و اصول بیمه و تأمین اجتماعی آشنا شدند.

شریعت با تأکید بر اهمیت استمرار چنین برنامه‌هایی خاطرنشان کرد: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی آماده است تا از دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه‌های مرتبط با کار و تأمین اجتماعی در سطح استان‌ها حمایت کند و ظرفیت‌های علمی و آموزشی خود را در اختیار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قرار دهد.

وی ادامه داد: ارتقای آگاهی نمایندگان کارگران نسبت به قوانین، نه‌تنها موجب افزایش توان دفاعی آنان در مراجع قانونی می‌شود بلکه به بهبود روابط کار و افزایش بهره‌وری در محیط‌های کاری نیز کمک خواهد کرد. هدف ما این است که نمایندگان کارگران بتوانند با دانش کافی و توانمندی علمی از حقوق جامعه کارگری به‌درستی دفاع کنند.

دوره آموزشی قوانین کار و تامین اجتماعی ویژه نمایندگان کارگران استان تهران در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.

 

