معاون آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
آشنایی نمایندگان کارگران با قوانین کار، پیششرط دفاع مؤثر از حقوق کارگران است
معاون آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت ارتقای دانش حقوقی و فنی نمایندگان کارگران گفت: نمایندگان کارگران باید مقررات کار و تأمین اجتماعی را بهدرستی بدانند تا بتوانند در مراجع حل اختلاف و کمیتههای تخصصی از حقوق کارگران بهصورت مؤثر دفاع کنند.
به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر رضا شریعت، معاون آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به اهمیت آشنایی نمایندگان کارگران با قوانین و مقررات مرتبط اظهار کرد: یکی از اولویتهای مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، آموزش هدفمند و کاربردی برای گروههای اثرگذار در جامعه کارگری است. نمایندگان کارگران نقش محوری در دفاع از حقوق کارگران و ایجاد تعامل مؤثر میان کارگران و کارفرمایان دارند، ازاینرو آشنایی کامل آنان با قانون کار و تأمین اجتماعی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی افزود: این دوره آموزشی به درخواست مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و با هدف ارتقای دانش تخصصی نمایندگان کارگران در مراجع حل اختلاف، کمیتههای ایمنی و بهداشت کار، طبقهبندی مشاغل و انضباط کارگاهها برگزار شد. در این دوره، شرکتکنندگان با مباحثی همچون حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان، نحوه اجرای صحیح مقررات کار، فرآیند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی، و اصول بیمه و تأمین اجتماعی آشنا شدند.
شریعت با تأکید بر اهمیت استمرار چنین برنامههایی خاطرنشان کرد: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی آماده است تا از دورههای آموزشی تخصصی در حوزههای مرتبط با کار و تأمین اجتماعی در سطح استانها حمایت کند و ظرفیتهای علمی و آموزشی خود را در اختیار تشکلهای کارگری و کارفرمایی قرار دهد.
وی ادامه داد: ارتقای آگاهی نمایندگان کارگران نسبت به قوانین، نهتنها موجب افزایش توان دفاعی آنان در مراجع قانونی میشود بلکه به بهبود روابط کار و افزایش بهرهوری در محیطهای کاری نیز کمک خواهد کرد. هدف ما این است که نمایندگان کارگران بتوانند با دانش کافی و توانمندی علمی از حقوق جامعه کارگری بهدرستی دفاع کنند.
دوره آموزشی قوانین کار و تامین اجتماعی ویژه نمایندگان کارگران استان تهران در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار میشود.