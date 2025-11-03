به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر رضا شریعت، معاون آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به اهمیت آشنایی نمایندگان کارگران با قوانین و مقررات مرتبط اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، آموزش هدفمند و کاربردی برای گروه‌های اثرگذار در جامعه کارگری است. نمایندگان کارگران نقش محوری در دفاع از حقوق کارگران و ایجاد تعامل مؤثر میان کارگران و کارفرمایان دارند، ازاین‌رو آشنایی کامل آنان با قانون کار و تأمین اجتماعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: این دوره آموزشی به درخواست مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و با هدف ارتقای دانش تخصصی نمایندگان کارگران در مراجع حل اختلاف، کمیته‌های ایمنی و بهداشت کار، طبقه‌بندی مشاغل و انضباط کارگاه‌ها برگزار شد. در این دوره، شرکت‌کنندگان با مباحثی همچون حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان، نحوه اجرای صحیح مقررات کار، فرآیند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی، و اصول بیمه و تأمین اجتماعی آشنا شدند.

شریعت با تأکید بر اهمیت استمرار چنین برنامه‌هایی خاطرنشان کرد: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی آماده است تا از دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه‌های مرتبط با کار و تأمین اجتماعی در سطح استان‌ها حمایت کند و ظرفیت‌های علمی و آموزشی خود را در اختیار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قرار دهد.

وی ادامه داد: ارتقای آگاهی نمایندگان کارگران نسبت به قوانین، نه‌تنها موجب افزایش توان دفاعی آنان در مراجع قانونی می‌شود بلکه به بهبود روابط کار و افزایش بهره‌وری در محیط‌های کاری نیز کمک خواهد کرد. هدف ما این است که نمایندگان کارگران بتوانند با دانش کافی و توانمندی علمی از حقوق جامعه کارگری به‌درستی دفاع کنند.

دوره آموزشی قوانین کار و تامین اجتماعی ویژه نمایندگان کارگران استان تهران در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.

