تکذیبیه روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی:

روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی ، هرگونه اخبار و اطلاعات منتشر شده در خصوص آگهی جذب نیرو را تکذیب کرد.

طی روز‌های اخیر، اخبار و اطلاعات دروغ و با منشاء نامعلومی در خصوص جذب نیروی انسانی از طریق ثبت آگهی در آدرس j.jobv.ir/DZKYK2. منتشر شده است که موسسه ضمن تکذیب این خبر، موضوع را از طریق نهاد‌های مربوط پیگیری می کند.

متن اطلاعیه جعلی منتشر شده به شرح زیر می باشد:

کارفرمای عزیز

یک پیشنهاد خوب

اگر به‌دنبال نیروی تازه برای موسسه کار و تامین اجتماعی هستید!فرصت را از دست ندهید و اولین آگهی خود را به صورت رایگان منتشر کنید.
welcome :کد تخفیفثبت آگهی: j.jobv.ir/DZKYK2

روابط عمومی موسسه از همه ارکان جامعه کار و تولید تقاضا دارد از هرگونه اقدام در خصوص آگهی فوق خودداری نماید.

 

انتهای پیام/
