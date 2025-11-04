خانه



روابط کار ۱۳ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۸:۵۱

تکذیبیه روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی:

روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی ، هرگونه اخبار و اطلاعات منتشر شده در خصوص آگهی جذب نیرو را تکذیب کرد.

طی روز‌های اخیر، اخبار و اطلاعات دروغ و با منشاء نامعلومی در خصوص جذب نیروی انسانی از طریق ثبت آگهی در آدرس j.jobv.ir/DZKYK2. منتشر شده است که موسسه ضمن تکذیب این خبر، موضوع را از طریق نهاد‌های مربوط پیگیری می کند.