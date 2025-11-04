خبرگزاری کار ایران
English العربیه
در دیدار با استاندار قم مطرح شد؛

نقش اجرایی جهاد دانشگاهی در طرح‌های اشتغال‌زایی قم

نقش اجرایی جهاد دانشگاهی در طرح‌های اشتغال‌زایی قم
رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی طی نشستی با استاندار قم بر نقش اجرایی جهاد دانشگاهی استان قم در طرح‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی استان تاکید کرد.

ابراهیم صادقی‌فر معاون وزیر و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی، سیدرضا طباطبایی سرپرست جهاد دانشگاهی واحد استان قم، علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم پیش از ظهر امروز با مهندس بهنام‌جو استاندار قم دیدار کردند.
گفتنی است، این دیدار با هدف بررسی وضعیت استان در عرصه کارآفرینی و اشتغال‌زایی و همچنین بررسی ظرفیت‌های موجود برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه در عرصه مشاغل نوظهور برگزار شد.
ابراهیم صادقی‌فر رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی در این دیدار طرح‌های مختلف اشتغال‌زایی استان را مطرح کرد و گفت: در قم چندین طرح بزرگ وجود دارد که دوره‌های کارآفرینی صنعت گردشگری و دوره اشتغال‌زایی ویژه طلاب و مبلغان ازجمله موثرترین آن‌ها هستند.
وی اظهار کرد: مستقل کردن گروه‌های مختلف اجتماعی به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی از دیگر طرح‌هایی است که در دستورکار قرار دارد و در این راستا جهاد دانشگاهی استان قم عاملیت اجرایی آن را بر عهده دارد.
رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی در پایان مطرح کرد: یک طرح ویژه نیز با همکاری جامعه المصطفی درحال اجرا است که در این طرح نیز جهاد دانشگاهی استان قم نقش اجرایی را ایفا می‌کند.

 

