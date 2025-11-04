در دیدار با استاندار قم مطرح شد؛
نقش اجرایی جهاد دانشگاهی در طرحهای اشتغالزایی قم
رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی طی نشستی با استاندار قم بر نقش اجرایی جهاد دانشگاهی استان قم در طرحهای اشتغالزایی و کارآفرینی استان تاکید کرد.
ابراهیم صادقیفر معاون وزیر و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی، سیدرضا طباطبایی سرپرست جهاد دانشگاهی واحد استان قم، علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم پیش از ظهر امروز با مهندس بهنامجو استاندار قم دیدار کردند.
گفتنی است، این دیدار با هدف بررسی وضعیت استان در عرصه کارآفرینی و اشتغالزایی و همچنین بررسی ظرفیتهای موجود برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در عرصه مشاغل نوظهور برگزار شد.
ابراهیم صادقیفر رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی در این دیدار طرحهای مختلف اشتغالزایی استان را مطرح کرد و گفت: در قم چندین طرح بزرگ وجود دارد که دورههای کارآفرینی صنعت گردشگری و دوره اشتغالزایی ویژه طلاب و مبلغان ازجمله موثرترین آنها هستند.
وی اظهار کرد: مستقل کردن گروههای مختلف اجتماعی به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی از دیگر طرحهایی است که در دستورکار قرار دارد و در این راستا جهاد دانشگاهی استان قم عاملیت اجرایی آن را بر عهده دارد.
رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی در پایان مطرح کرد: یک طرح ویژه نیز با همکاری جامعه المصطفی درحال اجرا است که در این طرح نیز جهاد دانشگاهی استان قم نقش اجرایی را ایفا میکند.