میدری در همایش «در مسیر عدالت»با حضور رییس جمهور:
اقرار به بیعدالتی در دستگاهها زمینه تحول و ارتقای عدالت را فراهم میکند / عدالت،محور اصلی سیاست گذاری های دولت چهاردهم
"احمد میدری"وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نشست در "مسیر عدالت"که امروز سه شنبه ۲۲ مهر و با حضور رییس جمهور پزشکیان برگزار شد ضمن معرفی پیوست عدالت به عنوان چارچوب بررسی لوایح و سیاستها، تأکید کرد که دولت چهاردهم عدالت را به عنوان محور اصلی سیاستگذاریها انتخاب کرده و در حوزه سلامت، آموزش و عدالت منطقهای گفتمان مدون خود را دنبال میکند.
محور اول پیوست عدالت در سیاستگذاریها
میدری محور اصلی نشست را پیوست عدالت معرفی کرد و افزود: مقام معظم رهبری در ششم شهریور ۱۴۰۰ و ششم شهریور ۱۴۰۳ بر اهمیت پیوست عدالت در قوانین، طرحها و لوایح تأکید کردهاند. بر اساس این دستور، هر تصمیم قانونی باید اثر خود را بر گروههای آسیبپذیر مانند معلولان، سالمندان، کودکان، مناطق روستایی و حاشیهنشینها بررسی کند.
وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری بیش از ۱۰ اندیشکده مطالعاتی و مرکز پژوهشهای مجلس، چارچوبی برای بررسی عدالت در قوانین تدوین کرده است.
وزیر کار افزود:این چارچوب شامل پرسشنامهای است که اثر سیاستها و لوایح بر گروههای مختلف جامعه را بررسی میکند و در صورت وجود اثر منفی، راهکارهایی برای اصلاح پیشنهاد میشود.
تجربه عملی در قوانین جاری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد که این چارچوب روی قوانین مختلف از جمله آییننامه اجرایی رتبهبندی معلمان و واردات خودروی جانبازان اعمال شده و ارزیابیهای لازم انجام شده است. هدف این است که تمامی مصوبات آینده تحت تأثیر این ارزیابیها قرار گیرند.
محور دوم: تبدیل عدالت به گفتمان سازمانی
میدری بر ضرورت ایجاد گفتمان عدالت در سازمانها تأکید کرد و گفت: در وزارتخانه ۸۲ مورد رویه ناعادلانه شناسایی شده است که باید اصلاح شوند. اقرار به بیعدالتی در دستگاهها و پذیرش کمک نخبگان و پژوهشگران، زمینه تحول و ارتقای عدالت را فراهم میکند.
میدری محور سوم همایش «در مسیر عدالت» را تدوین گفتمان دولت چهاردهم در عدالت معرفی کرد و توضیح داد که این گفتمان بر عدالت به معنای ترکیب برابری و کارایی مبتنی است.
وی تأکید کرد که هیچیک از ایدههای دولتهای قبلی در زمینه حل مسائل اجتماعی از جمله خلق ثروت، آزادی، برابری یا روابط بینالملل رد نمیشود، اما دولت چهاردهم عدالت را به عنوان محور اصلی سیاستگذاریها انتخاب کرده است.
عدالت در سلامت و آموزش
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در تبیین عدالت، گفت: عدالت در سلامت به معنای دسترسی برابر به نظام پزشک خانواده و سیستمهای ارجاع منظم است که برابری را با ارتقای کارآمدی همراه میکند و هدف آن ارائه خدمات بهتر با کاهش هزینههاست. همچنین، عدالت آموزشی نیز با ایجاد نظام آموزشی منسجم و کارآمد و عدالت منطقهای با تفویض اختیار به استانها، به عنوان بخشی از سیاستهای دولت چهاردهم در جهت برابری و کارآمدی دنبال میشود.
گفتمان مدون و استمرار اقدامات
میدری تاکید کرد که گفتمان عدالت دولت چهاردهم باید به صورت مدون در قالب کتاب و گزارشهای تحلیلی ثبت شود و یادآور شد که همکاران او با خبرگزاریها و اندیشکدهها برای تدوین چارچوب فکری دولت چهاردهم همکاری کردهاند.
وی افزود: تحقق عدالت نیازمند استمرار و مجاهدت در حوزههای مختلف است و این همایش نقطه شروعی برای عملیاتی کردن ایدهها و سیاستهای عدالتمحور دولت چهاردهم محسوب میشود.
تأکید بر استمرار تلاشها
او در پایان با بیان این که تحقق عدالت نیازمند استمرار، مجاهدت و پیوستگی در سیاستگذاریها است اظهار داشت : امیدواریم بتوانیم فرمان مقام معظم رهبری درباره پیوست عدالت را عملیاتی کنیم و عدالت را در جامعه گسترش دهیم.
در ابن همایش از ۶ جلد کتاب در حوزه عدالت رونمایی شد.
یک پنل تخصصی با محوریت عدالت در همایش تشکیل شد و ۴ پنل تخصصی دیگر با حضور متخصصان در وزارت کار تا عصر امروز در حال برگزاری است.