در همایش "در مسیرعدالت"صورت گرفت؛
تقدیر نایب رئیس مجلس از برنامههای عدالتمحور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
"حمیدرضا حاجیبابایی"، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در همایش «در مسیر عدالت» با تقدیر از برنامهها و محورهای عدالتمحور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجرای شش محور ارائهشده این وزارتخانه میتواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند و منشأ خدمات گسترده برای مردم باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی "حمیدرضا حاجیبابایی"در همایش در مسیر عدالت که امروز سه شنبه ۲۲ مهر با حضور رئیس جمهور پزشکیان و میدری وزیر کار در محل وزارت کار برگزار شد ضمن ارزیابی برنامه ای که میدری ارائه کرد، آن را از منظر عدالت جامع و قابل تقدیر خواند و گفت: برنامهها و پنلهای ارائه شده بسیار منظم و زیبا بودند.
وی افزود: «امیدواریم این جلسه و همایش بتواند منشأ خدمات برای همه مردم عزیز کشورمان باشد، مخصوصاً محورهای ششگانهای که وزیر محترم ارائه کردند. اگر همین شش محور در کشور اجرا شود، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.»
عدالت و اهمیت اجرای قانون در استانها
حاجیبابایی بر ضرورت اجرای قوانین و رعایت عدالت در منابع و تسهیلات استانها تأکید کرد و گفت: اختصاص مالیات شرکتها به استان محل فعالیت باعث افزایش منابع استانی، بهبود سپردهگذاری در بانکها و دسترسی آسانتر مردم به تسهیلاتی مانند وام ازدواج، ودیعه مسکن و حمایتهای مالی میشود.
وی تأکید کرد: عدالت تنها با بخشنامه محقق نمیشود و مسئولان باید عدالت را در عمل و ذهن خود ملکه کنند.
اصول و مبانی عدالت در جامعه
نایب رئیس مجلس با اشاره به دیدگاههای شهید مطهری و آموزههای دینی، عدالت را به عنوان پایه استحکام اجتماعی معرفی کرد و گفت: همه باید از یک خط شروع کنند، اما دستاوردها باید بر اساس شایستگی و تلاش افراد باشد.
وی افزود: رعایت «وضع و شی فی موضعی» و قرار گرفتن هر چیزی در جای درست خود، از اصول کلیدی تحقق عدالت است و عدالت باید به گونهای باشد که همه مردم از آن بهرهمند شوند، نه اینکه تنها یک گروه یا فرد خاص بهره ببرد.
تعهد مجلس به حمایت از دولت و مردم
حاجیبابایی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با توان و قدرت از دولت حمایت میکند تا برنامههای عدالتمحور خود را اجرایی کند و حقوق و رفاه عمومی مردم تأمین شود.
وی افزود: قدرت واقعی کشور در دست مردم است و مسئولان موظف به پاسخگویی و تأمین عدالت و رفاه عمومی هستند.