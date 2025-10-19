خبرگزاری کار ایران
رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی:

اقتصاد بخش خصوصی باید تقویت شود

اقتصاد بخش خصوصی باید تقویت شود
رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی گفت: دنیا اقتصاد خصوصی را تقویت می‌کنند و ما باید در این سیر حرکت کنیم.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به نقل از  پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» ، ابراهیم صادقی‌فر در همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار کرد: «برای استان گلستان، این همایش در هفت حوزه انتخابیه برگزار می‌شود.»

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به تنوع قومی استان گفت: «گلستان رنگین‌کمانی از اقوام است؛ بنابراین نمی‌توان با نسخه شهر گرگان به‌دنبال توسعه سرمایه‌گذاری در بندرترکمن بود.»

صادقی‌فر با بیان اینکه «در سطح شهر گرگان فرصت‌های متنوعی وجود دارد»، افزود: «باید این فرصت‌ها را فعال کنیم و در مسیر تحقق شعار سال گام برداریم.»

وی تصریح کرد: «باید از مسائلی که در این همایش مطرح می‌شود، مانع‌زدایی شود؛ دولت تسهیل‌گر است و باید بسترهای لازم را فراهم کند تا اقتصاد تقویت شود.»

مسئول مؤسسه کار و تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: «در دنیا اقتصاد خصوصی تقویت می‌شود و ما نیز باید در این مسیر حرکت کنیم.»

او تأکید کرد: «دولت باید به‌عنوان بیمه‌گر نهایی در حوزه اقتصاد شناخته شود، سرمایه‌گذاری را تضمین کند و در مواقع تکان‌های شدید اقتصادی از آن حمایت کند.»

 

 

