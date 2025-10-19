خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
در حاشیه همایش وفاق ملی برای سرمایه گذاری و تولید در استان گلستان

تفاهم‌نامه همکاری میان مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تفاهم‌نامه همکاری میان مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کد خبر : 1710194
تفاهم‌نامه همکاری میان مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان امضا شد.

به گزارش ایلنا به  نقل از روابط‌عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری میان مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور دکتر ابراهیم صادقی‌فر، رئیس مؤسسه، به امضا رسید. هدف این تفاهم‌نامه، هم‌افزایی ظرفیت‌های سیاست‌گذاری و شبکه آموزش‌های مهارتی مؤسسه با توان علمی، پژوهشی و میدانی دانشگاه برای توسعه اشتغال پایدار در زنجیره‌های کشاورزی و صیانت از منابع طبیعی در استان گلستان و سراسر کشور است.

در این همکاری مطرح شد :

  • مزیت‌های مؤسسه کار و تأمین اجتماعی: دسترسی گسترده به ذی‌نفعان بازار کار (کارگران، کارفرمایان و بخش تعاونی)، تجربه در تدوین استانداردهای مهارتی و صلاحیت حرفه‌ای، اجرای آموزش‌های ضمن‌خدمت و بدوخدمت در مقیاس ملی، و توان تولید محتوای آموزشی-سیاستی مبتنی بر «کار شایسته».

  • مزیت‌های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: پشتوانه علمی و آزمایشگاهی، ظرفیت پژوهش‌های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی، تجربه میدانی در توسعه روستایی و اکوسیستم‌های بومی، و تربیت نیروی انسانی متخصص برای زنجیره ارزش کشاورزی.

محورهای اصلی تفاهم‌نامه عبارت‌اند از:

  1. توانمندسازی سرمایه انسانی و مهارت‌آموزی: طراحی و اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت مشترک برای ارتقای مهارت شغلی در بخش‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی و تعاونی‌های تولیدی؛ تدوین بسته‌های یادگیری مبتنی بر استانداردهای مهارتی.

  2. پژوهش‌های سیاستی و پایش بازار کار کشاورزی: انجام مطالعات کاربردی درباره اشتغال روستایی، بهره‌وری نیروی کار، الگوهای قرارداد و بیمه‌های اجتماعی در بخش کشاورزی، و ارائه راهکارهای سیاستی برای بهبود کیفیت اشتغال.

  3. ایمنی، بهداشت و رفاه شغلی در کشاورزی: تدوین راهنماهای تخصصی HSE، کاهش ریسک‌های شغلی و ارتقای تاب‌آوری معیشت‌های وابسته به منابع طبیعی.

  4. تحول دیجیتال و نوآوری اجتماعی: پشتیبانی از کاربست فناوری‌های نوین (داده‌محور) در آموزش، تسهیل‌گری توسعه محلی و توسعه تعاونی‌ها؛ تولید محتوای چندرسانه‌ای برای ترویج مهارت‌ها و سواد شغلی.

  5. طرح‌های پایلوت استانی در گلستان: اجرای پروژه‌های مشترک برای پیوند آموزش، پژوهش و عمل در مقیاس محلی و ارائه الگوی قابل تعمیم ملی.

بر اساس این تفاهم‌نامه، کمیته راهبری مشترک برای تدوین نقشه‌راه، برنامه‌زمان‌بندی اجرا و ارزیابی اثرات تشکیل می‌شود. همچنین طرفین بر تبادل داده و تجربیات، استفاده بهینه از زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی، و برگزاری رویدادهای مشترک علمی و ترویجی تأکید کردند.

