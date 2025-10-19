به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی در دوره اول با عنوان «تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی»، بهمن حسنوند، مدرس این دوره، اظهار کرد: هدف اصلی این دوره، آشنایی شرکت‌کنندگان با صورت‌های مالی اساسی و روش‌های تحلیل آن‌ها بود. ما تلاش کردیم تا با ارائه مثال‌های عملی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختارهای مالی، درک عمیقی از عملکرد مالی سازمان‌ها به فراگیران منتقل کنیم.

وی افزود: با وجود استقبال شرکت‌کنندگان، مشاهده شد که برنامه‌ریزی افراد برای حضور در جلسات کافی نبود و این موضوع بر روند یادگیری تأثیر گذاشت. برای دوره‌های آینده لازم است تمرکز بیشتری بر جنبه‌های تخصصی و کاربردی تحلیل مالی داشته باشیم و پیش‌نیازهای لازم برای شرکت‌کنندگان مشخص شود.

در دوره دوم با عنوان «هوش مصنوعی و کاربرد آن در سازمان»، دکتر ناصر میکائیل‌وند بیان کرد:هوش مصنوعی در دنیا به سرعت در حال تحول است و ما نیز با هوشمندسازی نسل‌های پیشین و ایجاد بانک داده، می‌توانیم از این فناوری برای بهینه‌سازی فرایندها و افزایش سرعت پاسخگویی سازمان بهره ببریم. هوش مصنوعی عمومی کارهای تخصصی انجام نمی‌دهد، اما هوش مصنوعی مولد قادر است فرایندها را شناسایی، طراحی و با سرعت بالا اجرا کند.

وی با تأکید بر اهمیت عملی بودن دوره‌ها اظهار کرد: در این دوره مثال‌های گوناگون از کاربرد هوش مصنوعی در معاونت‌های مختلف ارائه شد و کلاس به صورت تعاملی برگزار گردید. برای دوره‌های آینده، ضروری است کارگاه‌ها تخصصی‌تر و عملی‌تر شوند و از مهندسان هوش مصنوعی برای آموزش استفاده شود. همچنین کسانی که قرار است از این فناوری استفاده کنند باید در تعیین محتوای دوره‌ها مشارکت داشته باشند تا آموزش به صورت کاربردی و مرتبط با نیاز واقعی سازمان باشد.

بازدید سرزده دکتر رضا شریعت، معاون آموزشی مؤسسه، از مرکز یافت‌آباد و گفتگو با اساتید و همکاران، فرصتی بود تا ضمن ارزیابی روند برگزاری دوره‌ها، نیازهای آموزشی کارکنان نیز شناسایی شود. فراگیران با اشاره به دوره تحلیل گزارش‌های مالی، بر ضرورت نیازسنجی دقیق و تعیین پیش‌نیازها تأکید کردند و برای دوره هوش مصنوعی درخواست اتصال به اینترنت و فراهم شدن امکانات کارگاهی را مطرح کردند.

با توجه به اهمیت هوش مصنوعی در سازمان‌ها و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آموزش‌های کاربردی در این حوزه، انتظار می‌رود دوره‌های آتی با رویکرد عملی و تخصصی‌تر طراحی و اجرا شوند تا کارکنان بتوانند از این فناوری به‌صورت مؤثر در فرایندهای سازمانی بهره‌مند شوند.

مرکز آموزش‌های تخصصی یافت‌آباد با برگزاری این دوره‌ها و فراهم کردن امکان بازدید و ارزیابی مستقیم از سوی معاون آموزشی مؤسسه، گام مهمی در مسیر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان برداشته است و برنامه‌ریزی برای دوره‌های آینده با تمرکز بر کاربردی و عملی بودن، در دستور کار قرار دارد.

