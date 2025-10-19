خبرگزاری کار ایران
کارگاه «ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۴» برگزار شد

کارگاه «ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۴» برگزار شد
به همت مدیریت خدمات آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و با همکاری اداره‌کل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگاه ضمن‌خدمت «ضوابط اجرایی بودجه در سال ۱۴۰۴» روز ۲۶ مهر ۱۴۰۴ در طبقه اول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این کارگاه، آقای اکبر کاویانی به‌عنوان مدرس دوره، تازه‌ترین الزامات و تغییرات مرتبط با اجرای بودجه سالانه را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، در جریان برنامه، محورهایی چون ساختار و تبصره‌های کلیدی بودجه ۱۴۰۴، فرآیند ابلاغ و تخصیص اعتبارات، انضباط مالی و مستندات هزینه‌ای، جابه‌جایی اعتبارات، الزامات گزارش‌دهی خزانه و کار با سامانه‌های نظارتی، همچنین خطاهای رایج در اجرای بودجه و راهکارهای پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد کارگاه، مبتنی بر ارائه‌ی کاربردی، طرح پرسش و پاسخ و مرور تجربه‌های عملی واحدهای ستادی و استانی بود.

در پایان، شرکت‌کنندگان با چک‌لیست‌ها و نکات اجرایی برای بهبود دقت و سرعت در فرایند اجرای بودجه آشنا شدند.

علاقه‌مندان می‌توانند بازخوردها و پیشنهادهای خود را به نشانی dolati@lssi.ir ارسال نمایند.

