کارگاه «ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۴» برگزار شد

به گزارش ایلنا، در جریان برنامه، محورهایی چون ساختار و تبصره‌های کلیدی بودجه ۱۴۰۴، فرآیند ابلاغ و تخصیص اعتبارات، انضباط مالی و مستندات هزینه‌ای، جابه‌جایی اعتبارات، الزامات گزارش‌دهی خزانه و کار با سامانه‌های نظارتی، همچنین خطاهای رایج در اجرای بودجه و راهکارهای پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد کارگاه، مبتنی بر ارائه‌ی کاربردی، طرح پرسش و پاسخ و مرور تجربه‌های عملی واحدهای ستادی و استانی بود.