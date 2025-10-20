خبرگزاری کار ایران
کارگاه «سازش در قانون کار ایران»

کد خبر : 1710191
به همت معاونت آموزش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و با همکاری اداره‌کل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگاه آموزشی «سازش در قانون کار ایران» در روزهای ۲۷ و ۲۸ مهر ۱۴۰۴ به میزبانی مرکز آموزشی یافت‌آباد برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این دوره که با تدریس دکتر مهدی حسین‌آبادی و در چارچوب برنامه‌های توانمندسازی بدو خدمت و ضمن خدمت برگزار گردید، شرکت‌کنندگان با مباحث کلیدی زیر آشنا شدند:

  • جایگاه «سازش» در نظام روابط کار و مزایای حل‌وفصل اختلافات قبل از ارجاع به مراجع حل اختلاف

  • اصول و مراحل عملی سازش در محیط کار (از مذاکره تا تنظیم صورت‌جلسه و ثبت توافق)

  • حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما در توافق‌های سازشی و آثار حقوقی آن

  • خطاهای رایج در تنظیم توافق‌نامه‌ها و راه‌های پیشگیری

  • بررسی مطالعات موردی و ارائه چک‌لیست‌های کاربردی برای کارشناسان منابع انسانی

این کارگاه با هدف ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای کارشناسان، کاهش اطاله رسیدگی پرونده‌ها و تقویت فرهنگ گفت‌وگو و تفاهم در محیط‌های کار برگزار شد.

گزارش تصویری و گزیده گفت‌وگو با مدرس و فراگیران را در صفحه اینستاگرام ما ببینید.

 

انتهای پیام/
