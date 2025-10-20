رویداد آموزشی
کارگاه «سازش در قانون کار ایران»
به همت معاونت آموزش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و با همکاری ادارهکل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگاه آموزشی «سازش در قانون کار ایران» در روزهای ۲۷ و ۲۸ مهر ۱۴۰۴ به میزبانی مرکز آموزشی یافتآباد برگزار شد.
-
جایگاه «سازش» در نظام روابط کار و مزایای حلوفصل اختلافات قبل از ارجاع به مراجع حل اختلاف
-
اصول و مراحل عملی سازش در محیط کار (از مذاکره تا تنظیم صورتجلسه و ثبت توافق)
-
حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما در توافقهای سازشی و آثار حقوقی آن
-
خطاهای رایج در تنظیم توافقنامهها و راههای پیشگیری
-
بررسی مطالعات موردی و ارائه چکلیستهای کاربردی برای کارشناسان منابع انسانی
این کارگاه با هدف ارتقای مهارتهای حرفهای کارشناسان، کاهش اطاله رسیدگی پروندهها و تقویت فرهنگ گفتوگو و تفاهم در محیطهای کار برگزار شد.
