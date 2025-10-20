کارگاه «سازش در قانون کار ایران»

به گزارش ایلنا، در این دوره که با تدریس دکتر مهدی حسین‌آبادی و در چارچوب برنامه‌های توانمندسازی بدو خدمت و ضمن خدمت برگزار گردید، شرکت‌کنندگان با مباحث کلیدی زیر آشنا شدند:

جایگاه «سازش» در نظام روابط کار و مزایای حل‌وفصل اختلافات قبل از ارجاع به مراجع حل اختلاف

اصول و مراحل عملی سازش در محیط کار (از مذاکره تا تنظیم صورت‌جلسه و ثبت توافق)

حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما در توافق‌های سازشی و آثار حقوقی آن

خطاهای رایج در تنظیم توافق‌نامه‌ها و راه‌های پیشگیری

بررسی مطالعات موردی و ارائه چک‌لیست‌های کاربردی برای کارشناسان منابع انسانی

این کارگاه با هدف ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای کارشناسان، کاهش اطاله رسیدگی پرونده‌ها و تقویت فرهنگ گفت‌وگو و تفاهم در محیط‌های کار برگزار شد.

