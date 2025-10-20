برگزاری جلسه بررسی واکاوی حوادث ناشی از کار ویژه بازرسان کار خراسان رضوی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی و به نقل از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی،در این جلسه آموزشی که با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و با هدف تحلیل و واکاوی حوادث ناشی از کار،عوامل بروز حـوادث و راهکارهای کاهش آن برگزار شد مهندس بهروز هروی مدرس این دوره مطالبی را در خصوص شایع ترین حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان،خطاها و رفتارهای انسانی،ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در پروژه های ساختمانی،قانون نظام مهندسی و ... بیان کرد و گفت:یکی از مهمترین رسالت‌ها،آموزش کافی به منظور ایمنی بیشتر در محیط کار است و قطعاً آموزش و تحلیل حوادث در حوزه ساختمان منجر به حفظ نیروی انسانی،افزایش کیفیت فعالیت‌های تولیدی و بهداشت کار می‌شود.وی گفت:آموزش رمز اصلی پیشگیری از حوادث ناشی از کار است و دست یابی به ایمنی کامل در فعالیتهای مختلف مستلزم ارتقاء سطح دانش،نگرش و مهارت کارگران در محیط های کاری و تحلیل و پایش درست حوادث می باشد.شایان ذکر است در این جلسه مطالب مهمی جهت باز آموزی در بررسی حوادث به بازرسان کار منتقل شد و با توجه به اینکه بیشتر حوادث ناشی از کار در استان مرتبط با فعالیت های ساختمان است مطالبی در موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان مطرح و بیان گردید.در پایان با توجه به برگزاری جلسات کارگروه پایش حوادث در استان به 3 نفر از بازرسان کار استان در توسعه فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و کسب گزارش برتر حوادث با اهداء لوح تقدیر بعمل آمد.