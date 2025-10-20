خبرگزاری کار ایران
برگزاری جلسه بررسی واکاوی حوادث ناشی از کار ویژه بازرسان کار خراسان رضوی

برگزاری جلسه بررسی واکاوی حوادث ناشی از کار ویژه بازرسان کار خراسان رضوی
در راستای آشنایی بیشتر بازرسان کار خراسان رضوی با آخرین تغییرات قوانین،مقررات، رویه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی،تحلیل حوادث و ارتقای دانش و مهارت جلسه بررسی واکاوی حوادث ناشی از کار با حضور ابراهیم رضا زاده مدیر روابط کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان،رحیم مقدسیان رئیس اداره بازرسی کار و جمعی از بازرسان کار در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار گردید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی و به نقل از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی،در این جلسه آموزشی که با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و با هدف تحلیل و واکاوی حوادث ناشی از کار،عوامل بروز حـوادث و راهکارهای کاهش آن برگزار شد مهندس بهروز هروی مدرس این دوره مطالبی را در خصوص شایع ترین حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان،خطاها و رفتارهای انسانی،ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در پروژه های ساختمانی،قانون نظام مهندسی و ... بیان کرد و گفت:یکی از مهمترین رسالت‌ها،آموزش  کافی به منظور ایمنی بیشتر در محیط کار است و قطعاً آموزش و تحلیل حوادث در حوزه ساختمان منجر به حفظ نیروی انسانی،افزایش کیفیت فعالیت‌های تولیدی و بهداشت کار می‌شود.وی گفت:آموزش رمز اصلی پیشگیری از حوادث ناشی از کار است و دست یابی به ایمنی کامل در فعالیتهای مختلف مستلزم ارتقاء سطح دانش،نگرش و مهارت کارگران در محیط های کاری و تحلیل و پایش درست حوادث می باشد.شایان ذکر است در این جلسه مطالب مهمی جهت باز آموزی در بررسی حوادث به بازرسان کار منتقل شد و با توجه به اینکه بیشتر حوادث ناشی از کار در استان مرتبط با فعالیت های ساختمان است مطالبی در موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان مطرح و بیان گردید.در پایان با توجه به برگزاری جلسات کارگروه پایش حوادث در استان به 3 نفر از بازرسان کار استان در توسعه فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و کسب گزارش برتر حوادث با اهداء لوح تقدیر بعمل آمد.

 

