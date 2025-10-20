به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی به نقل از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی،شریعت در این همایش به حضور و مشارکت همه سرمایه گذاران در پیشرفت و توسعه اشاره کرد و گفت:رشد اقتصادی و رونق تولید و افزایش سرمایه گذاری جز در سایه همبستگی و جلب مشارکت مردمی محقق نخواهد شد.ما باید از بخش خصوصی دعوت کنیم تا ما را نقد کنند و وفاق ملی یعنی همه ارکان رسمی و غیر رسمی باید برای توسعه و پیشرفت کمک و مشارکت نمایند.وی گفت:ما باید مراقب باشیم و تلاش کنیم تا در سرمایه گذاری از توسعه پایدار دور نمانیم و به دنبال ایجاد توازن بین نیازهای مختلف زیست محیطی،مسائل اجتماعی و اقتصادی باشیم.

شریعت با تاکید بر اینکه در همه طرح های سرمایه گذاری استانی باید زنجیره ارزش،دانش بنیان ها و مراکز نوآوری دیده شود و به آنها بها دهیم گفت:سرخس تنوع قومیتی فراوانی دارد و باید متوجه باشیم توسعه بر فرهنگ مردم اثر گذار نباشد.امروز مهمترین دارایی کشور سرمایه انسانی است ما جوانان فرهیخته و ارزشمندی داریم که دارای ایده های ناب و ارزشمندی هستند و از آنها باید در مسیر توسعه و پیشرفت استفاده نماییم.معاون آموزشی مؤسسه کار و تامین اجتماعی در ادامه سخنان خود به استفاده از ظرفیت ها و فرصت های بخش تعاون اشاره کرد و گفت:یکی از زمینه هایی که ما را به سمت توزیع عدالت سوق می دهد تعاون است در واقع هرچه بیشتر به تعاونی‌ها توجه شود زمینه مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد.تعاونی‌ها می‌توانند به وضعیت اقتصادی و همچنین ظرفیت‌سازی جامعه کمک کنند و توسعه اجتماعی و اقتصادی همه افراد را ارتقا دهند.منطقه سرخس با تاریخچه ای که دارد باید با سایر نقاط کشور ارتباط برقرار کند و از همه این فرصت ها استفاده کند و همه تلاش کنیم تا تحولات و اتفاقات خوبی را برای کشور شاهد باشیم.در حاشیه این همایش،تفاهم‌نامه‌ای میان دستگاه‌های متولی و سرمایه‌گذاران حاضر به منظور ایجاد فرصت‌های مشترک سرمایه‌گذاری و معرفی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی امضا شد تا مسیر اجرای طرح‌های مولد در شهرستان بیش از پیش هموار گردد.

