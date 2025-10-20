رضا شریعت معاون آموزشی مؤسسه کار و تامین اجتماعی:
توسعه پایدار، توجه به محیط زیست و احترام به مسائل اجتماعی منطقه رمز موفقیت در سرمایهگذاری و وفاق ملی است
رضا شریعت معاون آموزشی مؤسسه کار و تامین اجتماعی در همایش یک روزه "وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید در شهرستان سرخس" که با هدف آشنایی نهادها،ادارات کل و دستگاههای اداری و اجرایی استان و همچنین سرمایهگذاران بخش خصوصی با توانمندیها و ظرفیتهای این شهرستان مرزی برگزار شد گفت: توسعه پایدار، توجه به محیط زیست و احترام به مسائل اجتماعی منطقه رمز موفقیت در سرمایهگذاری و وفاق ملی است و وفاق ملی یعنی اینکه همه ارکان رسمی و غیر رسمی برای توسعه و پیشرفت تلاش نمایند.
شریعت با تاکید بر اینکه در همه طرح های سرمایه گذاری استانی باید زنجیره ارزش،دانش بنیان ها و مراکز نوآوری دیده شود و به آنها بها دهیم گفت:سرخس تنوع قومیتی فراوانی دارد و باید متوجه باشیم توسعه بر فرهنگ مردم اثر گذار نباشد.امروز مهمترین دارایی کشور سرمایه انسانی است ما جوانان فرهیخته و ارزشمندی داریم که دارای ایده های ناب و ارزشمندی هستند و از آنها باید در مسیر توسعه و پیشرفت استفاده نماییم.معاون آموزشی مؤسسه کار و تامین اجتماعی در ادامه سخنان خود به استفاده از ظرفیت ها و فرصت های بخش تعاون اشاره کرد و گفت:یکی از زمینه هایی که ما را به سمت توزیع عدالت سوق می دهد تعاون است در واقع هرچه بیشتر به تعاونیها توجه شود زمینه مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد.تعاونیها میتوانند به وضعیت اقتصادی و همچنین ظرفیتسازی جامعه کمک کنند و توسعه اجتماعی و اقتصادی همه افراد را ارتقا دهند.منطقه سرخس با تاریخچه ای که دارد باید با سایر نقاط کشور ارتباط برقرار کند و از همه این فرصت ها استفاده کند و همه تلاش کنیم تا تحولات و اتفاقات خوبی را برای کشور شاهد باشیم.در حاشیه این همایش،تفاهمنامهای میان دستگاههای متولی و سرمایهگذاران حاضر به منظور ایجاد فرصتهای مشترک سرمایهگذاری و معرفی سرمایهگذاران بخش خصوصی امضا شد تا مسیر اجرای طرحهای مولد در شهرستان بیش از پیش هموار گردد.