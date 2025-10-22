خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری کارگاه «سلامت اجتماعی و سلامت روان در جامعه کار» در مرکز آموزشی یافت‌آباد

برگزاری کارگاه «سلامت اجتماعی و سلامت روان در جامعه کار» در مرکز آموزشی یافت‌آباد
کد خبر : 1710092
لینک کوتاه کپی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، کارگاه آموزشی ضمن‌خدمت «سلامت اجتماعی و سلامت روان در جامعه کار» به همّت مدیریت خدمات آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و با همکاری اداره‌کل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر ۱۴۰۴ در مرکز آموزشی یافت‌آباد برگزار شد.

مدرس این دوره، دکتر کامران گنجی (دانشیار روان‌شناسی)، با تکیه بر تجربه‌های علمی و میدانی، محورها و مباحث زیر را به‌صورت تعاملی تشریح کرد:

  • سازه‌های «سلامت اجتماعی» و «سلامت روان» و پیوند آنها با بهره‌وری در محیط‌های کاری؛

  • شناسایی عوامل خطر روانی–اجتماعی (استرس شغلی، فرسودگی، تعارض نقش) و راهکارهای پیشگیرانه؛

  • مهارت‌های ارتباط مؤثر، همدلی سازمانی و مدیریت تعارض؛

  • اصول خودمراقبتی کارکنان و راهبردهای مواجهه با فشارهای شغلی؛

  • نقش مدیران و سرپرستان در ایجاد محیط کار حامی سلامت و سازوکارهای ارجاع و حمایت.

این کارگاه با مشارکت فعال فراگیران و انجام تمرین‌های عملی، به ارائه راه‌حل‌های کاربردی برای بهبود رفاه روانی در محیط‌های کاری پرداخت و بر تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای فرهنگ گفت‌وگو و استقرار برنامه‌های تداوم مراقبت در واحدهای اداری تأکید شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ