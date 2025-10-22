به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، کارگاه آموزشی ضمن‌خدمت «سلامت اجتماعی و سلامت روان در جامعه کار» به همّت مدیریت خدمات آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و با همکاری اداره‌کل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر ۱۴۰۴ در مرکز آموزشی یافت‌آباد برگزار شد.

مدرس این دوره، دکتر کامران گنجی (دانشیار روان‌شناسی)، با تکیه بر تجربه‌های علمی و میدانی، محورها و مباحث زیر را به‌صورت تعاملی تشریح کرد:

سازه‌های «سلامت اجتماعی» و «سلامت روان» و پیوند آنها با بهره‌وری در محیط‌های کاری؛

شناسایی عوامل خطر روانی–اجتماعی (استرس شغلی، فرسودگی، تعارض نقش) و راهکارهای پیشگیرانه؛

مهارت‌های ارتباط مؤثر، همدلی سازمانی و مدیریت تعارض؛

اصول خودمراقبتی کارکنان و راهبردهای مواجهه با فشارهای شغلی؛

نقش مدیران و سرپرستان در ایجاد محیط کار حامی سلامت و سازوکارهای ارجاع و حمایت.

این کارگاه با مشارکت فعال فراگیران و انجام تمرین‌های عملی، به ارائه راه‌حل‌های کاربردی برای بهبود رفاه روانی در محیط‌های کاری پرداخت و بر تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای فرهنگ گفت‌وگو و استقرار برنامه‌های تداوم مراقبت در واحدهای اداری تأکید شد.

