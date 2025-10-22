برگزاری کارگاه «سلامت اجتماعی و سلامت روان در جامعه کار» در مرکز آموزشی یافتآباد
مدرس این دوره، دکتر کامران گنجی (دانشیار روانشناسی)، با تکیه بر تجربههای علمی و میدانی، محورها و مباحث زیر را بهصورت تعاملی تشریح کرد:
-
سازههای «سلامت اجتماعی» و «سلامت روان» و پیوند آنها با بهرهوری در محیطهای کاری؛
-
شناسایی عوامل خطر روانی–اجتماعی (استرس شغلی، فرسودگی، تعارض نقش) و راهکارهای پیشگیرانه؛
-
مهارتهای ارتباط مؤثر، همدلی سازمانی و مدیریت تعارض؛
-
اصول خودمراقبتی کارکنان و راهبردهای مواجهه با فشارهای شغلی؛
-
نقش مدیران و سرپرستان در ایجاد محیط کار حامی سلامت و سازوکارهای ارجاع و حمایت.
این کارگاه با مشارکت فعال فراگیران و انجام تمرینهای عملی، به ارائه راهحلهای کاربردی برای بهبود رفاه روانی در محیطهای کاری پرداخت و بر تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای فرهنگ گفتوگو و استقرار برنامههای تداوم مراقبت در واحدهای اداری تأکید شد.