خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخستین همایش وفاق ملی و سرمایه گزاری برای تولید استان کرمانشاه

نخستین همایش وفاق ملی و سرمایه گزاری برای تولید استان کرمانشاه
کد خبر : 1710087
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین همایش یک روزه «وفاق ملی و سرمایه گذاری برای تولید استان کرمانشاه در سنقر و کلیایی» با هدف آشنایی نهادها، ادارات کل و دستگاه های اداری و اجرایی استان و همچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شهرستان سنقر و کلیایی، امروز 29 مهر برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، نخستین همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» استان کرمانشاه با محوریت این مؤسسه و با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت هم‌افزایی بین‌بخشی، در سالن آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنقر و کلیایی برگزار شد.

در این رویداد یک‌روزه، سیدجواد حسینی‌کیا (نائب اول کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرستان)، حسن جلیلیان‌نسب (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان)، یاور محمدی (فرماندار سنقر و کلیایی)، گلی (مدیرکل دفتر جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری کرمانشاه)، محمود رشیدی‌اقدم (مدیرکل اقتصاد و دارایی استان)، فرمانی (مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان)، جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی، کارآفرینان و صنعتگران استان و شهرستان حضور داشتند.

با ابتکار مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های بی‌نظیر سرمایه‌گذاری برای تولید در شهرستان، با تأکید بر همدلی و وفاق ملی به سرمایه‌گذاران معرفی شد. حمایت از سرمایه‌گذاران و همکاری بین‌بخشی به‌عنوان اهداف محوری همایش، زمینه‌ساز هم‌افزایی ظرفیت‌ها و تسریع مسیر رشد اقتصادی شهرستان سنقر و کلیایی و استان کرمانشاه عنوان شد.

دکتر بیژن رضایی (استاد دانشگاه، اقتصاددان و دبیر علمی همایش) در تشریح محورهای برنامه گفت:

  • «توسعه به‌مثابه وفاق ملی» و نقش همگرایی نهادی؛

  • «سرمایه‌گذاری وفاق‌محور» و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌های پیشرانِ محرک توسعه؛

  • بازخوانی تجربه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران موفق؛

  • روش‌های نوین تأمین مالی برای پیشبرد پروژه‌های تولیدی.

براساس برنامه‌ریزی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، این سلسله‌همایش‌ها به‌منظور بهره‌برداری از توان هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاران ملی و استانی، به‌صورت دوره‌ای در دیگر شهرستان‌های استان کرمانشاه نیز برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ