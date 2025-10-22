نخستین همایش وفاق ملی و سرمایه گزاری برای تولید استان کرمانشاه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، نخستین همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» استان کرمانشاه با محوریت این مؤسسه و با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت هم‌افزایی بین‌بخشی، در سالن آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنقر و کلیایی برگزار شد.

در این رویداد یک‌روزه، سیدجواد حسینی‌کیا (نائب اول کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرستان)، حسن جلیلیان‌نسب (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان)، یاور محمدی (فرماندار سنقر و کلیایی)، گلی (مدیرکل دفتر جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری کرمانشاه)، محمود رشیدی‌اقدم (مدیرکل اقتصاد و دارایی استان)، فرمانی (مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان)، جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی، کارآفرینان و صنعتگران استان و شهرستان حضور داشتند.

با ابتکار مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های بی‌نظیر سرمایه‌گذاری برای تولید در شهرستان، با تأکید بر همدلی و وفاق ملی به سرمایه‌گذاران معرفی شد. حمایت از سرمایه‌گذاران و همکاری بین‌بخشی به‌عنوان اهداف محوری همایش، زمینه‌ساز هم‌افزایی ظرفیت‌ها و تسریع مسیر رشد اقتصادی شهرستان سنقر و کلیایی و استان کرمانشاه عنوان شد.

دکتر بیژن رضایی (استاد دانشگاه، اقتصاددان و دبیر علمی همایش) در تشریح محورهای برنامه گفت:

«توسعه به‌مثابه وفاق ملی» و نقش همگرایی نهادی؛

«سرمایه‌گذاری وفاق‌محور» و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌های پیشرانِ محرک توسعه ؛

بازخوانی تجربه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران موفق؛

روش‌های نوین تأمین مالی برای پیشبرد پروژه‌های تولیدی.

براساس برنامه‌ریزی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، این سلسله‌همایش‌ها به‌منظور بهره‌برداری از توان هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاران ملی و استانی، به‌صورت دوره‌ای در دیگر شهرستان‌های استان کرمانشاه نیز برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/