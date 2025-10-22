نخستین همایش وفاق ملی و سرمایه گزاری برای تولید استان کرمانشاه
نخستین همایش یک روزه «وفاق ملی و سرمایه گذاری برای تولید استان کرمانشاه در سنقر و کلیایی» با هدف آشنایی نهادها، ادارات کل و دستگاه های اداری و اجرایی استان و همچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی با توانمندیها و ظرفیتهای شهرستان سنقر و کلیایی، امروز 29 مهر برگزار شد.
در این رویداد یکروزه، سیدجواد حسینیکیا (نائب اول کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرستان)، حسن جلیلیاننسب (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان)، یاور محمدی (فرماندار سنقر و کلیایی)، گلی (مدیرکل دفتر جذب سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کرمانشاه)، محمود رشیدیاقدم (مدیرکل اقتصاد و دارایی استان)، فرمانی (مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان)، جمعی از نمایندگان تشکلهای کارفرمایی، کارآفرینان و صنعتگران استان و شهرستان حضور داشتند.
با ابتکار مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ظرفیتهای بالقوه و فرصتهای بینظیر سرمایهگذاری برای تولید در شهرستان، با تأکید بر همدلی و وفاق ملی به سرمایهگذاران معرفی شد. حمایت از سرمایهگذاران و همکاری بینبخشی بهعنوان اهداف محوری همایش، زمینهساز همافزایی ظرفیتها و تسریع مسیر رشد اقتصادی شهرستان سنقر و کلیایی و استان کرمانشاه عنوان شد.
دکتر بیژن رضایی (استاد دانشگاه، اقتصاددان و دبیر علمی همایش) در تشریح محورهای برنامه گفت:
-
«توسعه بهمثابه وفاق ملی» و نقش همگرایی نهادی؛
-
«سرمایهگذاری وفاقمحور» و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و طرحهای پیشرانِ محرک توسعه؛
-
بازخوانی تجربه کارآفرینان و سرمایهگذاران موفق؛
-
روشهای نوین تأمین مالی برای پیشبرد پروژههای تولیدی.
براساس برنامهریزی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، این سلسلههمایشها بهمنظور بهرهبرداری از توان هلدینگها و سرمایهگذاران ملی و استانی، بهصورت دورهای در دیگر شهرستانهای استان کرمانشاه نیز برگزار خواهد شد.