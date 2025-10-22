برگزاری دوره آموزشی «بهبود مدیریت: تفکر استراتژیک»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، دوره آموزشی «بهبود مدیریت: تفکر استراتژیک» به همّت مدیریت خدمات آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و با همکاری اداره‌کل توسعه منابع انسانیِ معاونت توسعه مدیریت و منابعِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز ۲۸ مهر ۱۴۰۴ در طبقه اول وزارتخانه برگزار شد.

در این دوره که با تدریس مهندس سیدمجید احمدی برگزار شد، شرکت‌کنندگان با مبانی و کاربردهای تفکر استراتژیک در مدیریت آشنا شدند. اهم محورهای آموزشی عبارت بود از:

نگاه کلان‌نگر به محیط سازمان و تحلیل روندها و ذی‌نفعان؛

تفاوت «برنامه‌ریزی» و «تفکر» استراتژیک و نقش هرکدام در تصمیم‌سازی؛

روش‌های اولویت‌گذاری و هم‌راستاسازی اهداف واحدها با اهداف کلان؛

تعیین شاخص‌های پیگیری و سنجش اجرا و بازخوردگیری به‌هنگام؛

تمرین‌های عملی برای حل مسئله در شرایط عدم‌قطعیت و مدیریت ریسک.

این کارگاه با مشارکت فعال فراگیران و گفت‌وگوهای موردی برگزار شد و بر استفاده از رویکردهای ساده، قابل اجرا و داده‌محور در تصمیم‌های مدیریتی تأکید داشت. همچنین، بر اساس جمع‌بندی مدرس، استمرار این آموزش‌ها و انتقال آموخته‌ها به تیم‌های کاری، به بهبود کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمک خواهد کرد.

