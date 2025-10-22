در همایش وفاق ملی برای سرمایهگذاری و تولید
تاکید معاون اشتغال وزارت کار بر توسعه صنایع پایین دستی معدن در کرمان
به ابتکار و با محوریت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و پیگیریهای حمیدرضا رستمی (نماینده استانی مؤسسه در کرمان)، نخستین همایش منطقهای سرمایهگذاری استان کرمان به میزبانی شهرستان زرند برگزار شد. در این نشست، سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت همافزایی بنگاههای کوچک و بزرگ برای ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای تولید تأکید کرد.
حسینی گفت: «بنگاههای کوچک در تولید توانمندند اما در کیفیت و بازاریابی ضعف دارند؛ از سوی دیگر برای بنگاههای بزرگ، توسعه ظرفیت تولید بهدلیل محدودیت منابع مالی پرهزینه است. اتصال این دو حلقه راهبردی مؤثر برای پایداری اشتغال است.»
وی درباره نحوه معرفی توانمندیهای بنگاههای کوچک و اتصال آنها به بنگاههای بزرگ توضیح داد: «با تکیه بر دادههای کامل سه سال گذشته از بنگاههای زیر ۲۰ نفر و اطلاعات محلی گردآوریشده از بیش از ۳۶ دستگاه و نهاد و با مشارکت حکمرانی بومی، سامانهای طراحی شده که ضمن شناسایی بیش از ۸۵۱ هزار فرصت کسبوکار، امکان اتصال بنگاههای کوچک به بزرگ را از مسیر تسهیلگران محلی و شرکتهای واسط فراهم میکند.»
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش، سرمایهگذاری بخش خصوصی و اتکا به توان داخلی افزود: «رویکرد همافزایی و تعامل میتواند به تسریع توسعه مناطق کمک کند.» او تعامل نزدیک نمایندگان مردم، دولت و بخش خصوصی را شرط تحقق توسعه دانست و با اشاره به پیشینه تمدنی کرمان گفت: «این استان در همه شرایط رو به توسعه خواهد بود.»
حسینی خاطرنشان کرد: «به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک سال گذشته با رویکرد حل مسئله و نگاه شهرستانی، همایشهای منطقهای وفاق برای سرمایهگذاری در سراسر کشور برگزار شده است.»
در پایان، با مدیریت میدانی نمایندگی استانی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در کرمان به مسئولیت حمیدرضا رستمی، دیدگاهها و نیازهای سرمایهگذاران استان، نماینده مردم زرند و کوهبنان و مسئولان اقتصادی طرح و برای پیگیریهای بعدی جمعبندی شد.