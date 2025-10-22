دستیار اجتماعی رییس جمهور:
جنگ اخیر از تهران آغاز شد؛ مردم هدف اصلی این نبرد مدرن و پسامدرن بودند
در ادامه سمینار «آینده تهران؛ چالشها و چشماندازهای زیستپذیری و پایداری» که به همت انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و اتاق بازرگانی تهران و با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد، دکتر علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییسجمهور و رییس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، با اشاره به ماهیت جنگهای نوین تأکید کرد که جنگ اخیر، تنها جنگی بود که نه از مرزها، بلکه از تهران آغاز شد و هدف مستقیم آن مردم بودند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی علی ربیعی در این نشست اظهار کرد: این تنها جنگی بود که از مرزها شروع نشد، بلکه از تهران آغاز شد و همه ما نیز در این جنگ غافلگیر شدیم. این نوع از جنگ، الگویی متفاوت از گذشته داشت و ترکیبی از جنگهای مدرن، پسامدرن و هوشمند بود. این تفاوت ماهوی، وجه تمایز اصلی آن با سایر منازعات معاصر است و نکته مهم این است که در این نبرد، مردم هدف اصلی حملات بودند.
وی با تأکید بر لزوم بازاندیشی در سیاستهای اجتماعی و ارتباطی افزود: نگرانی من این است که اگر واقعاً این تصور پذیرفته شود که مردم هدف چنین جنگی بودهاند، آنگاه باید پرسید چه سیاستی برای این مردم باید در نظر گرفت؟ چه رویکردی باید نسبت به گذشته تغییر یابد؟ اگر مردم در مرکز میدان جنگ قرار گرفتهاند، سیاستگذاریها نیز باید بر محور مردم بازتعریف شود.
دستیار اجتماعی رییسجمهور با اشاره به موضوع فضای مجازی و نارضایتی عمومی در این حوزه گفت: برای نمونه، در زمینه اینترنت، اکثر مردم از فیلترشکن استفاده میکنند، در حالی که در پلتفرمهای داخلی، ناامنیهای بیشتری نسبت به پلتفرمهای خارجی گزارش شده است. چرا باید سیاستی اتخاذ شود که نتیجه آن هم نارضایتی مردم و هم افزایش ناامنی باشد؟ این پرسشها باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت اصلاح تدریجی و حل مسائل در مقیاسهای کوچک اظهار کرد: باید ببینیم چگونه میتوانیم گرههای کوچک را باز کنیم و موفقیتهای کوچک اما واقعی به دست آوریم. راه دستیابی به این هدف از مسیر فهم درست مسئله میگذرد. بدون شناخت صحیح مسئله، هیچ سیاست موفقی شکل نخواهد گرفت.
ربیعی با تأکید بر اهمیت نقش فرهنگ در انسجام اجتماعی و پایداری ملی افزود: من همچنان معتقدم که برای عبور از بحرانها و مسائل پیچیده کشور، بستر فرهنگی نقشی کلیدی داشته و دارد؛ همین بستر فرهنگی بود که در طول تاریخ، ایران را حفظ کرد. بر همین اساس، ایجاد گفتمانهای اجتماعی و فرهنگی و تبدیل آن به پایهای برای سیاستگذاری عمومی، هدف اصلی نشستهایی از این دست است.
رییس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پایان با اشاره به ترکیب میانبخشی این نشست گفت: ویژگی ممتاز نشست امروز، حضور سه ضلع دانشگاه، بخش خصوصی و نهادهای مدنی در کنار یکدیگر بود. این همنشینی و گفتوگوی سهجانبه، اتفاقی مهم و امیدبخش است و باید آن را به فال نیک گرفت. وی ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست بتواند منجر به اتخاذ سیاستهایی شود که در نهایت به بهبود وضعیت زندگی و رضایتمندی مردم تهران بینجامد.