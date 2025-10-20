آمادگی تشکیلات خانه کارگر مازندران برای گسترش همکاری با نهادهای فرهنگی

به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران این مطلب را در دیدار با سرپرست جدید اداره کل کتابخانه های عمومی استان اعلام کرد و نقش کتاب و کتابخانه را در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه غیرقابل انکار توصیف کرد.

دراین دیدار که اعضای هیات اجرایی خانه کارگر مازندران حضور داشتند، دبیراجرایی خانه کارگر مازندران ضمن اشاره به برنامه های متعدد این تشکیلات برای ارتقای فرهنگ جامعه کارگری و خانواده های آنان گفت: آمادگی لازم برای گسترش همکاری ها با نهادهای فرهنگی ازجمله اداره کل کتابخانه های عمومی استان مازندران را داریم.

دریابیگی با اشاره به برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان دراین تشکیلات با محوریت دانش افزایی و ارتقای مهارت کارگران و خانوده های آنان گفت: افزایش سطح مطالعه درمیان کارگران و خانواده هایشان رکن مهم این برنامه هاست.

خانم مرضیه فلاح کردآبادی سرپرست جدید اداره کل کتابخانه های عمومی استان مازندران هم گفت: توسعه فعالیت های فرهنگی درجامعه به ویژه درمیان قشر کارگران و بازنشستگان جایگاه خاصی دارد و این اداره کل ازهمکاری با نهادهای کارگری برای ترویج فرهنگ مطالعه استقبال می کند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت فرهنگی و آموزشی از فرزندان کارگران و بازنشستگان افزود: بسیاری از خانواده های کارگری از دسترسی کامل به منابع آموزشی و کنکور محروم هستند و تلاش داریم خدمات ویژه ای به این عزیزان ارائه دهیم تا سهمی درپرورش استعدادها و توسعه علمی مازندران داشته باشیم.

