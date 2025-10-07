گفتگوی نمایندگان پنج تشکل اصلی کارفرمایی برای ایجاد صدای واحد
تشکلهای کارفرمایی عضو دبیرخانه هماهنگی تشکلهای کارفرمایی با هدف همگرایی و یکصدایی بیشتر میان این تشکلها نشستی در این دبیرخانه برگزار کردند.
به گزارش ایلنا، نشست اعضای دبیرخانه هماهنگی تشکلهای ملی کارفرمایی با حضور نمایندگان تشکلهای عالی کشور در سالن اجتماعات کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران برگزار شد.
در این نشست بر ضرورت بازتعریف ساختار، تدوین شیوهنامه و تعیین راهبردهای جدید برای تقویت جایگاه این دبیرخانه تأکید شد.
نشست اعضای دبیرخانه هماهنگی تشکلهای ملی کارفرمایی با حضور آقایان رازقی جهرمی رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران، تولائی، رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، علیخانزاده رئیس کمیسیون پالایش و بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران، اسلامی نماینده اتاق اصناف ایران، خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، مصطفایی نماینده اتاق تعاون ایران و داود آدینه دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران برگزار شد.
در این نشست ضمن بررسی عملکرد دورههای گذشته دبیرخانه، بر لزوم بازنگری در نام کامل دبیرخانه، تنظیم شیوهنامه اداره آن، نحوه انتخاب دبیر و تعیین محل استقرار دبیرخانه تأکید شد. بر اساس تصمیم اعضا، مقرر گردید در حداکثر دو هفته آینده تصمیمات نهایی در این زمینه اتخاذ شود.
اعضا در ادامه، با تأکید بر نقش دبیرخانه در ایجاد هماهنگی میان تشکلهای ملی کارفرمایی، بر ضرورت تقویت ظرفیتهای ارتباطی و کارشناسی دبیرخانه بهمنظور انسجام بیشتر سیاستها، انتقال مؤثر مطالبات کارفرمایان به مراجع تصمیمگیری و ارتقای تعامل با نهادهای حاکمیتی و اجتماعی تأکید کردند.
در چشمانداز جدید، دبیرخانه هماهنگی تشکلهای ملی کارفرمایی مأموریت دارد تا با تقویت ارتباطات میان سه اتاق (بازرگانی، تعاون و اصناف) و کانون عالی کارفرمایی ایران و خانه صنعت، معدن و تجارت، بستری مشترک برای سیاستگذاری، تبادل تجربه و انسجام مواضع بخش خصوصی و کارفرمایی کشور فراهم آورد.
این رویکرد میتواند زمینهساز شکلگیری صدای واحد کارفرمایان در سطح ملی و ارتقای نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور باشد.