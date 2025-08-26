دیدار نمایندگان کارگری و بازنشستگان استان مازندران با مسئولان استانی

به گزارش ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر به همراه اعضای هیات اجرایی این تشکیلات و نمایندگان بازنشستگان کارگری این استان و جمعی دیگر از تشکل ها دردیدار با فرماندار قائمشهر، از خدمات و تلاش‌های کارگزاران دولت و ایشان وهمکاران قدردانی کرده و بر توسعه تعاملات فیمابین تاکید کردند.

در این دیدار، نصرالله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر مازندران و مقام مسئول در کانون بازنشستگان استان و کشوری، درسخنان خود ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهید دکتر رئیسی تصریح کرد؛ تلاش برای تحقق آرمانهای مقدس نظام و امام راحل و رهبر معظم انقلاب و حمایت و همراهی دولت محترم سرلوحه فعالیت‌های تشکیلات کارگری است .

وی گفت: خانه کارگر به عنوان رابط دولت و کارگران درمقاطع مختلف به ویژه ایام سخت و بحرانی تمام تلاش خود را صرف کاهش تنش ها درمحیط های کارگری کرده و برای حل مشکلات کارگران و بازنشستگان زمان ومکان نمی‌شناسد.

دریابیگی با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب در خصوص ضرورت حفظ اتحاد وانسجام ملی و پرهیز از تفرقه و اختلاف افکنی ها گفت: سربازان جان بر کف رهبرانقلاب هستیم و آمادگی کامل برای حفظ وصیانت از دستاوردهای اررشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم.

دراین دیدار، قربانی فرماندار قائمشهر ضمن قدردانی از خدمات بی وقفه خانه کارگر برای پیگیری مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان بر استمرار همکاری ها و تعاملات تشکیلات خانه کارگر با مجموعه دولت تاکید کرد و گفت: تشکیلات خانه کارگر تشکیلاتی شاخص و ملی برای پیگیری و حل مشکلات کارگران و بازنشستگان عزیز محسوب می‌شود. درپایان بااهدای لوح تقدیر ازفرمانداروروسای ادارات کاروتامین اجتماعی تقدیرش

