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پروژه مسکونی نیایش وارد مرحله نصبیات شد+ فیلم

پروژه مسکونی نیایش وارد مرحله نصبیات شد+ فیلم
کد خبر : 1821008
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پروژه مسکونی نیایش پس از پشت سر گذاشتن بخش عمده عملیات اجرایی، وارد فاز نصبیات شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی  شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت، پروژه برج مسکونی نیایش از پروژه‌های این شرکت، پس از سال‌ها توقف و کندی در روند اجرا، اکنون با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۶ درصد به مراحل پایانی ساخت رسیده و وارد فاز نصب تجهیزات شده است.

این پروژه با زیربنای ۸۶ هزار و ۲۵۰ مترمربع در مجاورت تقاطع بزرگراه‌های اشرفی اصفهانی و نیایش در حال احداث است. در حال حاضر عملیات نصب تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و سایر تجهیزات فنی پروژه در حال انجام است و همزمان سایر بخش‌های اجرایی نیز مطابق برنامه پیش می‌رود.

عملیات احداث برج مسکونی نیایش از سال ۱۳۹۲ آغاز شد، اما در سال‌های گذشته به دلایل مختلف با وقفه و کاهش سرعت اجرا مواجه شد. از سال ۱۴۰۴ و با استقرار تیم مدیریتی جدید در شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت به ریاست دکتر رسول قربان‌نژاد، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت برنامه‌های اجرایی شرکت قرار گرفت و پروژه نیایش نیز با بازنگری در برنامه زمان‌بندی، رفع موانع اجرایی و تسریع عملیات ساخت، بار دیگر در مسیر تکمیل قرار گرفت.

در نتیجه این اقدامات، روند پیشرفت پروژه شتاب گرفت و هم‌اکنون این طرح به مراحل پایانی اجرا رسیده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از پایان عملیات نصب تجهیزات، انجام آزمون‌های فنی و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، برج مسکونی نیایش آماده بهره‌برداری خواهد شد.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با هدف جلوگیری از افزایش هزینه‌های ناشی از طولانی شدن زمان اجرا، بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و فعال‌سازی دارایی‌های راکد، همچنان در اولویت برنامه‌های این شرکت قرار دارد.

 

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